Salinas celebra los cultos en honor a la Virgen del Carmen y las fiestas patronales de 2026

Archivo - Procesión de la Virgen del Carmen y bendición de las aguas en Salinas, Castrillón. - EUROPA PRESS - Archivo

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidirá la misa previa a la bendición de las aguas

OVIEDO, 13 EUROPA PRESS)

La villa costera de Salinas ya está lista para vivir sus días más esperados del verano. La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y el Ayuntamiento de Castrillón han coordinado un completo programa de actos religiosos y festivos que se desarrollarán del 13 al 19 de julio. El momento cumbre de la tradición marinera llegará el jueves 16 (Día del Carmen), cuando el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidirá la solemne eucaristía previa a la multitudinaria procesión hacia la playa para la Bendición de las Aguas. En el plano lúdico, el patio del Parvulario y el antiguo instituto animarán el ambiente con un gran Mercado Medieval y conciertos.

El Solemne Triduo ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el miércoles 15 de julio, según información de la Cofradía consultada por Europa Press. Las jornadas mantendrán un horario fijo con la exposición del Santísimo Sacramento a las 16.30 horas, el rezo del Santo Rosario a las 19.30 horas, el ejercicio del triduo a las 19.50 horas y la Santa Misa a las 20.00 horas.

Durante la eucaristía del miércoles se impondrán las medallas a los nuevos cofrades de la hermandad, que supera ya los 800 hermanos. Al acabar la misa, el Estandarte de la Santísima Virgen recorrerá las calles de la villa junto a la Banda de Gaitas de Castrillón y, a las 00.00 horas, la Iglesia Parroquial acogerá el tradicional Acto de la Salve.

La jornada del jueves 16 de julio, día del Carmen, comenzará con la exposición de la imagen mariana durante la mañana para la veneración y la ofrenda floral de los fieles. Tras un pasacalles de la Banda de Tambores de la Cofradía a las 12.30 horas, el acto central comenzará a las 19.00 horas con la eucaristía presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

A las 20.00 horas saldrá la procesión hacia la playa para la Bendición de las Aguas, acompañada por la Banda de Tambores local y la Banda de Música de Infiesto.

PROGRAMA FESTIVO

El programa festivo del Ayuntamiento de Castrillón se concentrará en el patio del Parvulario y en el recinto del antiguo instituto. El jueves se celebrará una verbena con el DJ Pablo Águila y el viernes, a las 23.30 horas, actuará Flaco Rodríguez, ganador del Premio AMAS 2026, seguido de los DJ Narci y Saúl.

El sábado a las 23.30 horas será el turno de NaNa Rock y el DJ Fede Gonsua, mientras que las fiestas finalizarán el domingo con el reparto del bollo y vino en la sesión vermut y el Día del Niño.

El programa festivo se completa con la instalación del mercado Tradicional o Medieval, ubicado en los alrededores de la Iglesia Parroquial, ofreciendo puestos de artesanía y productos gastronómicos autóctonos.