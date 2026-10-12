El Salón de Grandes Vinos desembarca en Gijón para conectar a bodegas y hostelería asturiana

Una copa de vino blanco. - GUSTATIO

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá el próximo 19 de octubre la celebración del Salón de los Grandes Vinos, un encuentro profesional que reunirá a 80 bodegas y más de 500 vinos procedentes de diferentes zonas de producción de la Castilla y León. El Salón se celebrará en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, con dos franjas de acceso: de 12.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Según ha informado la organización en nota de prensa, este Salón supone "una oportunidad especialmente atractiva para distribuidores, profesionales de la hostelería y la restauración, sumilleres, vinotecas y tiendas especializadas, que podrán conocer una extensa selección de los vinos de calidad que ofrece Castilla y León".

El encuentro reunirá vinos y bodegas procedentes de diferentes denominaciones de origen protegidas como Arlanza, Arribes, Bierzo, Cebreros, Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Salamanca, Tierra del Vino de Zamora, Toro, Valles de Benavente y Valtiendas, además de vinos de pago y referencias amparadas por la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León.

Los profesionales asistentes tendrán la oportunidad de catar y comparar numerosas referencias, conocer directamente a sus elaboradores e identificar nuevas propuestas para sus negocios, todo ello en una misma jornada.

El Salón está concebido como un "espacio de encuentro" entre la oferta vitivinícola de Castilla y León y los profesionales responsables de seleccionar, recomendar y comercializar vinos en el mercado asturiano. Para los distribuidores y tiendas especializadas, supone "una oportunidad de incorporar nuevas referencias a sus catálogos y descubrir proyectos con identidad propia".

Como complemento a la exposición de bodegas, el programa incluirá dos catas temáticas dedicadas a vinos reconocidos en los Premios Zarcillo 2025, dirigidas por el sumiller leonés Dani Giganto.