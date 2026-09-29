Salud abre la segunda convocatoria del año para fortalecer la atención a pacientes con ELA, dotada con 267.500 euros

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud abrirá este miércoles, 30 de septiembre, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en una segunda convocatoria del año dotada inicialmente con 267.500 euros y que podrá ampliarse para atender las solicitudes registradas.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 28 de octubre, tanto de forma presencial en cualquiera de los registros oficiales como telemáticamente a través de la plataforma MiPrincipado.

Las ayudas están dirigidas a personas que hayan recibido recientemente un diagnóstico de ELA, así como a quienes hayan experimentado una modificación en su grado de dependencia desde la anterior convocatoria.

Para acceder a estas subvenciones será necesario acreditar, al menos, un año de empadronamiento en Asturias y haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia. La convocatoria no establece límite de renta.

La cuantía se abonará en un pago único anual, estará exenta de tributación y variará en función del grado de dependencia reconocido. Así, las personas con grado I podrán percibir 15.000 euros; las que tengan grado II, 17.500 euros; y las de grado III, 20.000 euros.

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), mantiene el procedimiento simplificado implantado por la Consejería para reducir la carga burocrática y facilitar el acceso a estas prestaciones.

La primera convocatoria de ayudas para personas con ELA contó este año con una partida de 1,5 millones de euros. Con este segundo plazo, el Principado refuerza un modelo de apoyo que complementa la atención sanitaria y social dirigida a las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa y a sus familias.