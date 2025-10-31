Salud abre una segunda convocatoria de ayudas de 650.000 euros para las personas afectadas por ELA

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la segunda convocatoria de ayudas de este año para personas diagnosticadas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con una dotación de 652.500 euros.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo lunes, día 3 de noviembre, y finalizará el 28 de noviembre. La documentación deberá presentarse presencialmente en cualquier registro oficial o por vía telemática.

Esta línea se suma a la primera convocatoria de este ejercicio, que salió con un presupuesto de 1.450.000 euros. Por tanto, la cuantía total que el Gobierno de Asturias destinará este año para apoyar a las personas con ELA y a sus familias asciende a 2,1 millones.

Las nuevas subvenciones, que complementan las ya tramitadas, van dirigidas a personas que han sido diagnosticadas recientemente y a también a aquellas que hayan modificado su grado de dependencia desde la anterior convocatoria. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa, que conlleva una progresiva pérdida de autonomía y una gran dependencia.