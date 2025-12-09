Salud amplía una semana más la campaña de vacunación contra la gripe en horario de tarde y sin cita

Centros sanitarios abiertos para la vacunación esta semana. - SESPA

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) alarga una semana más la campaña de vacunación frente a la gripe estacional en horario de tarde y sin necesidad de cita previa. Desde hoy hasta el viernes 12 de diciembre, 30 centros sanitarios distribuidos por todas las áreas administrarán la vacuna de 16.00 a 20.00 horas.

Salud ha administrado ya 249.713 dosis y ha superado el 55% de cobertura en la población mayor de 64 años, con 165.730 personas inmunizadas. En el grupo de 60 y más años, han recibido la profilaxis 176.391 personas, lo que representa el 46,58 % del total.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 14 de octubre, también se ha administrado la vacuna a 9.707 menores de 5 años (51,37%), 2.522 mujeres embarazadas, 7.033 profesionales sanitarios y 9.805 personas mayores residentes en centros.

La vacunación por las tardes y sin cita previa busca facilitar la inmunización de los grupos más vulnerables o con mayor exposición laboral: personas de 60 y más años, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Las vacunas son seguras y eficaces, y constituyen la mejor herramienta para prevenir una enfermedad que puede causar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, niños y niñas y quienes padecen patologías crónicas.

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarilla en espacios cerrados -particularmente en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público- a todas las personas que presenten síntomas como tos, estornudos o congestión nasal. Los puntos de vacunación que abrirán en horario de tarde esta semana se pueden consultar en la web del principado.