Salud ampliará en 2026 la cartera de servicios de atención bucodental a todos los menores de 18 años

Comparecencia del equipo de Salud en la comisión de Presupuestos. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha explicado este jueves en sede parlamentaria las principales líneas de las cuentas de su área para 2026 y se ha referido a la mejora continua del programa de atención a la Salud Bucodental. Así, ha asegurado que en 2026 culminarán la ampliación de la cartera de servicios de salud bucodental y se completará la extensión del programa a toda la población menor de 18 años. Además se va a implementar la vigilancia de la salud oral de la población adulta comenzando por las personas nacidas en 1956, que el próximo año cumplen 70 años, a quienes se les invitará a participar en el programa.

Además, se incorporará la figura del TCAE (Técnico en cuidados auxiliares de enfermería) en el pilotaje de nuevos modelos estructurales de estas unidades para, reforzar la formación y la atención en salud bucodental en residencias de mayores.

CRIBADOS DE CÁNCER

Asimismo, la consejera ha indicado que el presupuesto del próximo año consolida la apuesta por la prevención y detección precoz. Así, en el cribado de cáncer de cuello uterino se prevé extender a todo el territorio con autónoma enviada al domicilio.

En el cribado de cáncer colorrectal se mejorará el programa con el envío de kits al domicilio mientras que en el cribado de cáncer de mama continuarán con la ampliación progresiva hasta los 74 años.

El cribado de neonatal se ampliará nuevamente. Esta vez 30 a 46 pruebas de cribado, a la vez que se pondrán en marcha nuevos cribados como los de preeclampsia.

Todo ello acompañado del desarrollo de ASTURCRIB, un nuevo sistema de información que modernizará la gestión de cribados.