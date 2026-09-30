Salud avanza en la definición del Marco Estratégico de Cuidados de Asturias (Mecepa)

La consejera de Salud, Concepción Saavedra: la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, y el subdirector de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria del Sespa, Maximino Muñiz. - PRINCIPADO

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado avanza en la definición del Marco Estratégico de Cuidados de Asturias (Mecepa), una hoja de ruta orientada a reforzar la organización de los cuidados, promover el desarrollo profesional, avanzar en la indicación enfermera y adaptar la respuesta sanitaria a las necesidades presentes y futuras de la población.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles en la reunión de seguimiento del grupo de trabajo que impulsa la elaboración de esta estrategia, en la que se han presentado las líneas que definirán la organización de los cuidados en el sistema sanitario durante los próximos años.

Según recuerda el Ejecutivo en nota de prensa, esta estrategia se basa en un modelo asistencial más coordinado, centrado en las personas y basado en la continuidad de los cuidados.

Para ello, se establecerá un núcleo profesional estable, integrado por la enfermera de referencia y personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), al que se incorporarán perfiles especializados cuando la situación clínica o social lo requiera.

El reconocimiento de la figura de este personal técnico es una de las actuaciones previstas. Con este propósito, un grupo de trabajo integrado por profesionales de distintos ámbitos asistenciales analizará la distribución de efectivos, sus funciones, las necesidades formativas y las experiencias de buenas prácticas en Asturias.

Esta labor permitirá elaborar un mapa funcional que ordene y actualice la participación de TCAE en los equipos y los procesos, para favorecer su desarrollo profesional y reforzar su contribución.

La estrategia también incluirá medidas para impulsar la investigación en cuidados y mejorar el análisis de resultados. Además, se desarrollarán herramientas de evaluación comunes y nuevas iniciativas de investigación e innovación vinculadas a los cuidados.

Por otra parte, Salud ha anunciado en el encuentro el despliegue de la indicación o prescripción enfermera en Asturias. Desde ayer está operativa en la Estación Clínica de Atención Primaria (Ecap) la indicación enfermera vinculada a las guías de heridas, quemaduras y ostomías para equipos de atención primaria de la antigua área sanitaria de Gijón y de las zonas básicas participantes en el proyecto piloto: Sotrondio, Moreda, Grado, Llanes, Tinéu y Luarca.

La previsión es extender progresivamente esta herramienta a todo el Principado antes de finalizar el año. Esta decisión aportará mayor seguridad jurídica, agilizará la atención, reducirá trámites administrativos y evitará desplazamientos y consultas innecesarias para las personas usuarias.