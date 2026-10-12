Salud confía en que la suspensión de la huelga indefinida en otoño ayude a reducir las demoras

La consejera de Salud, Concepción Saavedra,en rueda de prensa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha reconocido que la supresión de la huelga indefinida anunciada para otoño es "un alivio" y se ha mostrado confiada en que pueda servir para que la actividad que ya está creciendo en el servicio de salud, consiga reducir la demora de tiempos tanto de consultas como las listas de espera quirúrgica y diagnóstica.

En una rueda de prensa, Saavedra ha asegurado que su departamento trabaja para "aligerar" las listas de espera en la sanidad, a través de la creación de 19 nuevos equipos de medicina y enfermería de primaria para garantizar que cualquier persona reciba atención en menos de 72 horas. Esta decisión forma parte de un paquete de quince medidas para mejorar el acceso al sistema sanitario, fortalecer la salud mental e impulsar la innovación anunciado por el presidente, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General del pasado mes de septiembre.

Los datos que maneja Salud reflejan que en septiembre se efectuaron en la red de primaria 509.729 actos clínicos, de los cuales 381.759 se realizaron en un plazo máximo de 72 horas, lo que supone el 74,9% del total. El objetivo de la consejería es avanzar en esta línea para superar este porcentaje y llegar al cien por cien.

El aumento de estos equipos permitirá redistribuir los cupos de pacientes más numerosos entre los profesionales, lo que incrementará la capacidad de los centros de salud y reducirá la presión sobre aquellos equipos que soportan mayor carga de trabajo. Además, conllevará las adaptaciones necesarias en aquellos equipamientos que requieran ampliaciones o una reorganización de espacios para incorporar a nuevo personal.

En concreto, se pondrán en marcha doce nuevos cupos en los concejos de Soto del Barco, Cangas de Onís, Siero (Lugones y La Fresneda), La Estación/Lugo de Llanera (Llanera), Carreño, Oviedo (Naranco, La Ería-La Argañosa, Vallobín-Las Campas) y Gijón (Roces-Montevil, La Calzada y Natahoyo-Tremañes) donde se precisa una intervención más rápida. Siete más se implantarán en los centros de salud de Pumarín (Oviedo), La Corredoria, El Cristo y Oviedo Centro-Sur; Siero-Sariego (Siero), Noreña-El Berrón (Noreña) y Nava. De forma paralela se creará una veintena de plazas vinculadas de medicina y enfermería para reforzar la cobertura de sustituciones.

Al refuerzo de estas plantillas se suman también otras actuaciones, como la creación del nuevo dispositivo de alta resolución de urgencias de La Lila, en Oviedo, con un presupuesto de 1,4 millones, y el desarrollo del programa 'Asturias te cuida en casa', orientado a fortalecer la atención domiciliaria, la continuidad de los cuidados y la capacidad resolutiva del primer nivel asistencial.

OTROS COMPROMISOS Por otro lado, Salud ampliará los programas de cribado de cáncer de mama, para incorporar a las mujeres de 49 años a partir de 2027; la mejora del de colon, mediante el envío a los domicilios del kit para la toma de muestras, y la extensión de la autotoma para el de cérvix. Respecto a la salud bucodental, se ampliará el programa de atención a mayores para invitar a participar a las personas nacidas en 1956, y se formarán tres equipos itinerantes de odontología e higiene dental para residentes en centros sociosanitarios.

En materia de modernización de equipamientos, Salud espera avanzar en las obras del Nuevo Cabueñes, con una inversión global de 147 millones, y la licitación este mes de las obras para instalar un nuevo PET-TAC en este mismo hospital, lo que implicará un gasto de 6,7 millones. Además, se incorporará un nuevo TAC al Hospital Valle del Nalón.

Igualmente, se pondrá en marcha la Unidad de Investigación Clínica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y se presentará el proyecto del ciclotrón, una infraestructura estratégica para reforzar el diagnóstico, el tratamiento y la investigación de enfermedades oncológicas y neurodegenerativas.

Por otro lado, la consejería ya ha abierto la nueva Unidad de Enfermedades Raras del HUCA, concebida como un modelo de referencia para coordinar la atención de pacientes pediátricos y adultos con patologías complejas.

La atención a la salud mental mantendrá un "lugar prioritario" en las políticas públicas del Gobierno del Principado, que extenderá las unidades de puertas abiertas a toda la red hospitalaria con el fin de profundizar en un modelo de atención más humanizado y respetuoso con los derechos de las personas.

Salud también ampliará las ayudas que reciben actualmente las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a otras patologías irreversibles y de alta complejidad que generan situaciones de dependencia extrema. Los fondos alcanzarán los 20.000 euros por paciente y la dotación anual para este objetivo se situará en 2,5 millones.