Salud confirma que no hay pacientes afectados por el brote de sarna entre trabajadores de la UCI del Valle del Nalón

Archivo - Hospital Valle del Nalón - GOBIERNO DEL PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha confirmado este martes que no hay pacientes afectados por el brote de sarna detectado entre trabajadores de la UCI del Hospital Valle del Nalón.

En unas declaraciones a los medios, ha indicado que se han tomado medidas "desde el primer momento" en que se conoció la situación. En concreto, se procedió al aislamiento, la prevención y el tratamiento de las personas con sarna, al tiempo que el servicio de prevención de riesgos laborales tomó sus medidas.

Saavedra ha explicado que los profesionales que estaban afectados no están trabajando desde el principio. Para el resto, se han tomado medidas de aislamiento "muy importantes" como las que se imponían en los peores momentos de la pandemia del Covid-19. Además, se ha llevado a cabo una "limpieza exhaustiva" en dos fases.

Respecto a los pacientes ingresados, la titular de Salud ha indicado que desde el primer momento se habló con las familias, y las medidas tomadas se han desarrollado en diálogo con ellos. Así las cosas, ha trasladado la "máxima tranquilidad" a la población de este área sanitaria ante este episodio.