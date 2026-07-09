Salud destina 26,7 millones a la mejora energética de 24 centros de atención primaria

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez; la gerente del Área Sanitaria III, Asunción Artime; la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la presidenta de Cocemfe Asturias, Mónica Oviedo, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias impulsará un plan de mejora energética en 24 centros y consultorios de atención primaria de veinte concejos con una inversión estimada de 26,7 millones de euros para adaptar los edificios sanitarios a las nuevas condiciones climáticas, reducir el consumo energético y mejorar el confort de pacientes y profesionales.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha presentado este jueves el programa durante una visita al centro de salud de Luanco, en Gozón, donde ha dado a conocer el proyecto de reforma integral del edificio, la actuación de mayor envergadura prevista dentro del plan. Las obras supondrán una inversión de 3,5 millones y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses. Según ha explicado, el proyecto se encuentra en fase de supervisión previa a la licitación.

Además, Saavedra ha anunciado que ya ha salido a licitación la reforma del consultorio de San Tirso de Abres, que será la primera actuación del programa en ejecutarse.

ACTUACIONES EN 10 CENTROS DE SALUD

El plan contempla actuaciones en diez centros de salud, nueve consultorios periféricos y otros cinco locales distribuidos en veinte concejos. Entre los objetivos figuran eliminar el uso de combustibles fósiles, mejorar la accesibilidad y adaptar los inmuebles a las necesidades climáticas y asistenciales actuales.

Según ha informado la consejera, ya están finalizados los 24 proyectos básicos y antes de que concluya el año se completará la redacción de los proyectos de ejecución pendientes. La elaboración de estos documentos técnicos ha supuesto una inversión de 617.616 euros.

MEJORA DE LAS CONSULTAS EN GOZÓN

La reforma integral del centro de salud de Luanco permitirá adaptar el edificio, construido a mediados de los años noventa, a las necesidades actuales de la atención sanitaria. Entre otras actuaciones, se reorganizará la distribución interior para ampliar el tamaño de las consultas, que pasarán de algo más de 14 a más de 17 metros cuadrados, y mejorar su accesibilidad. Además, la consulta de matrona contará con un aseo independiente y la sala de preparación al parto estará separada del resto de dependencias.

El proyecto también prevé adaptar los accesos, los itinerarios interiores, los aseos, las salas de espera y el mobiliario para mejorar la accesibilidad, así como incorporar un aseo específico para pacientes ostomizados.

En el ámbito energético, se instalará una fachada ventilada, se sustituirán las carpinterías por otras de mayor aislamiento con triple acristalamiento y se renovará el aislamiento de la cubierta. También se reemplazará la iluminación por tecnología LED de alta eficiencia con sensores de presencia y se renovarán los equipos de climatización por otros de mayor rendimiento y menor consumo.

Asimismo, el centro contará con un sistema eléctrico de emergencia que permitirá mantener la actividad asistencial en caso de cortes de suministro y con una plataforma de gestión integral para controlar la iluminación, la climatización, los consumos y otros equipos críticos, como los servidores o las neveras destinadas a vacunas y medicamentos.