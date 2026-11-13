Salud finaliza obras por más de 665.000 euros en dos centros sanitarios de Avilés y Castrillón - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha finalizado las obras de mejora de la cubierta del centro sanitario de Villalegre-La Luz, en Avilés, y la renovación del sistema de recogida de aguas pluviales del consultorio de Raíces Nuevo, en Castrillón. Las actuaciones suponen una inversión superior a 665.000 euros y permitirán prevenir filtraciones, reforzar el aislamiento y proteger las instalaciones.

La reforma integral de la cubierta del centro de salud de Villalegre-La Luz se adjudicó por 626.078 euros y ha permitido renovar aproximadamente 1.461 metros cuadrados. Los trabajos solucionan los problemas ocasionados por las filtraciones de agua de lluvia, que habían llegado a afectar a techos y paredes de consultas, salas y zonas comunes.

Hasta ahora, con carácter provisional, se habían realizado intervenciones puntuales mediante bandejas de acero galvanizado destinadas a recoger y canalizar el agua.

La obra ha incluido la sustitución integral de la cubierta por otra más estanca y segura, la mejora de su aislamiento y la reparación de los elementos constructivos afectados por la humedad. También se ha actuado sobre la unidad de tratamiento de aire situada en la cubierta.

Por otra parte, Salud ha finalizado la renovación del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales de la cubierta del consultorio periférico de Raíces Nuevo, en Castrillón. La intervención, dotada con 39.082 euros, ha permitido sustituir una instalación deteriorada por el paso del tiempo y la exposición al ambiente marino.

Los trabajos ejecutados evitan las filtraciones que se producían en el encuentro entre las cubiertas del inmueble y corrigen sus consecuencias en el interior del consultorio, especialmente en el falso techo y el revestimiento de madera del vestíbulo.