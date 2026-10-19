Salud habilita 13 puntos de vacunación contra la gripe por la tarde y sin cita previa para mayores de 80 años

Vacunación contra la gripe en Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) pondrá en marcha el próximo jueves, 22 de octubre, un total de 13 puntos de vacunación contra la gripe en horario de tarde dirigidos a personas mayores de 80 años, quienes van a poder acudir directamente sin necesidad de cita previa.

Los puntos de vacunación estarán operativos entre las 15.30 y las 20.00 horas. En concreto, seis de estos centros abrirán de lunes a viernes en las tres áreas sanitarias --El Quirinal y Piedras Blancas en el Área I; La Lila y Pumarín en el Área II; y La Calzada y Puerta la Villa en el Área III--.

La red se va a completar con otros siete puntos en el mismo horario de tarde que abrirán en días alternos: Luarca, Tineo y Pola de Laviana (lunes y miércoles); Cangas del Narcea, Mieres Sur y La Felguera (martes y jueves); y Arriondas (lunes, miércoles y viernes).

Esta opción presencial se suma al sistema de citación automatizada mediante el asistente virtual Noah. Las personas incluidas en los grupos de riesgo van a recibir un mensaje SMS informativo y, posteriormente, una llamada automática para seleccionar fecha y hora. De forma complementaria, la población también va a poder gestionar la cita por teléfono directamente con su centro de salud para facilitar el acceso a quienes no dispongan de móvil o tengan dificultades digitales.

PRIMEROS DATOS DE LA CAMPAÑA

Durante la primera semana de la campaña de vacunación se ha registrado un incremento del 328,5% en las citas pediátricas al alcanzarse las 6.627, frente a las 1.547 contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Este repunte coincide con la inclusión este año del grupo de edad de entre 5 y 13 años, que ha sumado 4.832 citas. Igualmente, la inmunización ha aumentado en los tramos de 6 a 23 meses (103,2%) y de 24 a 59 meses (94,3%).

Por su parte, en los centros sociosanitarios se han administrado 4.656 vacunas en los primeros siete días, lo que representa un aumento del 140,4% respecto a las 1.937 del año anterior. En el caso de las personas inmovilizadas o encamadas, el personal de los centros de salud va a continuar contactando de forma directa para organizar la administración de la dosis en el propio domicilio sin trámite de cita.