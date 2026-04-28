Salud impulsa una red oncológica integral para garantizar el acceso equitativo a los tratamientos más adecuados

Concepción Saavedra, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha puesto en marcha la red oncológica integral de Asturias Astur-CCC, un nuevo modelo de atención al cáncer que implica a las tres nuevas áreas sanitarias para garantizar la misma calidad en la asistencia, idéntico acceso a la innovación e iguales tiempos de espera en toda la comunidad. Se busca ofrecer el acceso equitativo a los tratamientos más adecuados para cada persona en todo el territorio, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Esta iniciativa, que reorganiza y coordina todos los recursos de la red pública, también busca garantizar garantiza el acceso equitativo a la medicina de precisión y los ensayos clínicos, con un comité molecular regional y una plataforma autonómica de investigación que permitirá aumentar el número de pacientes que acceden a terapias innovadoras, vivan donde vivan.

"Astur-CCC no crea nuevas estructuras ni hospitales, sino que conecta en red lo que ya existe, para mejorar la equidad y la coordinación entre profesionales y situar al paciente en el centro del sistema", ha valorado la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

El nuevo sistema se basa en el trabajo en red de las tres áreas sanitarias, con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como centro de alta complejidad y los de Cabueñes (Gijón) y San Agustín (Avilés) como hospitales de referencia, todos ellos integrados bajo un único estándar de calidad.

Astur-CCC implantará 17 comités multidisciplinares autonómicos, uno para cada tipo de tumor, en los que especialistas de diferentes disciplinas analizarán en común cada caso antes de iniciar el tratamiento.

De este modo, se garantizan decisiones clínicas consensuadas, basadas en la evidencia y comunes para toda la comunidad. De hecho, Astur-CCC establece plazos máximos de atención: no más de 30 días desde la sospecha de cáncer hasta el diagnóstico confirmado, y no más de 21 desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. Estos tiempos serán de obligado cumplimiento en toda la red.

Un equipo multidisciplinar de especialistas en oncología, cirugía, familia y otras disciplinas, discutirá cada caso antes de iniciar cualquier tratamiento. Estas sesiones se celebrarán de forma telemática entre los tres hospitales universitarios de referencia, lo que garantiza que el conocimiento de los mejores profesionales llegue a todos los pacientes.

La medicina de precisión -el análisis genético y molecular de tumores para personalizar el tratamiento- estará disponible para toda la población a través del Comité Molecular Regional. Asimismo, la ciudadanía tendrá acceso equitativo a los ensayos clínicos más innovadores, con independencia de su área sanitaria. Además, Astur-CCC incorpora servicios de psicooncología, cuidados paliativos coordinados, seguimiento personalizado para supervivientes y consejo genético para familias con riesgo hereditario. De esta forma, el cáncer se aborda en todas sus dimensiones: física, emocional y social.

Por primera vez, asociaciones de pacientes y personas supervivientes participarán en la gobernanza del sistema, a través de un Consejo de Participación de Pacientes, y se incorporarán de manera sistemática sus indicadores de experiencia y los resultados percibidos.