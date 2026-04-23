Salud integra los cuatro primeros hospitales en la nueva red de laboratorios que unifica las pruebas analíticas

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visita las instalaciones del centro hospitalario de Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los laboratorios de cuatro hospitales del Servicio de Salud del Principado (Sespa) ya trabajan como una única red integrada de alta resolución, tras haberse implantado un nuevo sistema de información que unifica la gestión de las pruebas analíticas. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha visitado este jueves las instalaciones del centro hospitalario de Cangas del Narcea, donde ya está plenamente operativo este método desde hace unas semanas.

La nueva herramienta, que ha supuesto una inversión de 2,6 millones, es una aplicación centralizada y compartida por los hospitales de la red pública para generar mayor eficiencia. Permite realizar una gestión integrada mediante una petición de pruebas de laboratorio única y accesible de las muestras, con independencia del lugar de residencia de la persona y de que haya sido solicitada en atención primaria o en la red hospitalaria.

El proyecto, que contempla la integración total de los 29 laboratorios que conforman la red del Sespa, abarca la agrupación de siete sistemas de laboratorio diferentes, al tiempo que unificará los circuitos de extracción, lo que permite dar un gran paso en la estandarización de los circuitos y pruebas.

Además del Hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, se han incorporado los laboratorios de los hospitales Grande Covián, de Arriondas; Universitario Central de Asturias (HUCA) y Monte Naranco, en Oviedo. La integración facilita una colaboración más estrecha entre profesionales y mejora la eficiencia y agilidad en todas las fases del proceso analítico.

El sistema permite tanto la petición electrónica como la visualización de informes y la gestión de extracciones de forma unificada e integrada a la historia clínica del paciente, lo que aporta mayor agilidad y accesibilidad a la información del paciente.

El Sespa ya trabaja en la incorporación de los laboratorios del Hospital Alvarez Buylla, de Mieres y cuenta con un cronograma para extenderlo de formas progresiva en el resto de centros. La previsión es completar la red a mediados de 2027.

La implantación abarca los laboratorios de análisis clínicos, hematología, microbiología, inmunología, oncología molecular y genética, así como el Instituto Nacional de Silicosis, el área de fecundación in vitro y el laboratorio de respuesta rápida.

El sistema también contribuirá a agrupar los catálogos de pruebas mediante codificación normalizada y conforme a los requisitos de interoperabilidad nacionales y europeos. De la misma manera, facilitará un repositorio único de resultados, integrado con los sistemas asistenciales, lo que contribuirá a reducir la repetición de pruebas diagnósticas y a optimizar los recursos.

El Sespa maneja anualmente más de 2,8 millones de peticiones procedentes de un millar de puntos de extracción, de los que se obtienen cerca de 24,5 millones de mediciones de parámetros.