Salud lanza un aviso por las garrapatas en Asturias: cómo protegerte y qué hacer si te pican

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OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la población para prevenir las picaduras de garrapatas y evitar la transmisión de microorganismos patógenos durante la realización de actividades al aire libre.

Las autoridades sanitarias aconsejan consultar previamente si existen garrapatas en la zona antes de realizar actividades en áreas cubiertas de pasto o matorrales, especialmente en los meses cálidos. Asimismo, recomiendan el uso de ropa clara que cubra brazos y piernas, calzado y calcetines altos por encima del pantalón, y la aplicación de repelentes homologados en la ropa, el equipo y el cuerpo.

Durante la estancia en el campo, la Consejería insta a caminar por el centro de los senderos para evitar la maleza y las zonas con abundante vegetación o follaje caído, previniendo sentarse o tumbarse directamente sobre la hierba.

Tras finalizar las actividades, es importante revisar la ropa, el equipo y las mascotas, lavar las prendas con agua caliente e introducirlas en la secadora a alta temperatura durante diez minutos para eliminar cualquier ejemplar. Asimismo, se recomienda ducharse para desprender los parásitos que no se hayan fijado y revisar exhaustivamente todo el cuerpo, especialmente detrás de las rodillas, en las ingles, axilas, ombligo, cuero cabelludo, orejas y parte posterior del cuello.

EXTRACCIÓN SEGURA Y ATENCIÓN SANITARIA

En caso de detectar un ácaro adherido a la piel, Salud ha recordado que una rápida extracción --preferiblemente en las primeras 24 horas-- reduce el riesgo de contagio de enfermedades. Para retirarla de forma segura, se deben emplear pinzas de punta fina y roma sujetando firmemente al parásito por la cabeza y la boca, realizando una tracción perpendicular y constante hacia arriba hasta desprenderlo completamente.

Posteriormente, se ha de limpiar la herida con agua y jabón o solución antiséptica. La Consejería advierte expresamente de que no deben aplicarse sustancias como alcohol, gasolina u aceites, ni emplear calor, ni tampoco aplastar, pinchar o cortar la garrapata, ya que podría regurgitar el contenido de su aparato digestivo y facilitar la transmisión de infecciones.

Asimismo, se aconseja fotografiar el ácaro en modo macro y conservarlo en un frasco o bolsa hermética ante la posible aparición de sintomatología. Si tras la picadura se presentan manifestaciones clínicas como fiebre o malestar general transcurridos unos días, se debe acudir a un centro sanitario.