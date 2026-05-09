Salud mejorará el acceso al centro de salud de Posada y reorganizará los espacios interiores

El Principado trasladará el servicio de ambulancia del centro de salud de Llanera para reorganizar los espacios interiores y mejorará el acceso al equipamiento - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha anunciado este sábado que mejorará el acceso al centro de salud de Posada, en Llanera, y reordenará los espacios interiores para favorecer un mayor bienestar de profesionales y pacientes. Esta actuación será posible gracias al traslado del servicio de ambulancia a unos bajos situados en la calle principal, a unos 200 metros del equipamiento sanitario.

El Ayuntamiento de Llanera ya está tramitando la cesión del local al Principado. La nueva ubicación de la ambulancia y del personal técnico de emergencias supondrá una mejora para estos profesionales, que estarán más cómodos en el nuevo emplazamiento. Además, las salidas urgentes se realizarán con mayor agilidad, ya que la ambulancia estará situada en la vía principal de la localidad.

El traslado liberará un espacio en el centro de salud, lo que permitirá reordenar las áreas asistenciales para atender las necesidades planteadas por la población.

Además, Salud ya trabaja en la redacción de un proyecto para mejorar el acceso al equipamiento, enclavado en una parcela con gran desnivel. La actuación incluirá la instalación de un ascensor, una vez descartada la construcción de una rampa por dificultades técnicas.