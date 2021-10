Salud no detecta más casos de la variante Delta Plus tras el fallecimiento de una mujer de 94 años

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Asturias no ha detectado más casos de la variante Delta Plus en la región tras que este jueves se notificara el fallecimiento de una mujer de 94 años que no estaba vacunada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera portavoz Melania Álvarez ha confirmado el fallecimiento de esta persona y ha explicado que no tenía relación con ningún centro residencial.

Fue este jueves cuando el consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández, confirmó durante un acto Gijón que se había detectado el primer caso de COVID-19 por la variante Delta Plus en la región. Por el momento, según han explicado desde el Principado, el Servicio de Vigilancia continúa trabajando y no se ha detectado ningún nuevo caso.