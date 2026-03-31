A salud "no le constan" las quejas por el cierre de la sala de lactancia 'El Ñeru' en el hospital de Cabueñes

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, en el Pleno de la Junta. - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha defendido este martes en el Pleno parlamentario que siguen trabajando en la humanización de los hospitales y ha indicado que en el de Cabueñes existen múltiples recursos y zonas para los familiares de nenonatos y para la lactancia, a pesar de que la sala de descanso El Ñeru fue cerrada en pandemia y que el PP ha solicitado su reapertura.

Saavedra respondía así a la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, que ha preguntado a la consejera en qué situación se encuentra la sala de descanso de madres o sala de familiares de neonatos en el Hospital de Cabueñes, El Ñeru, inaugurada en mayo de 2022.

"Hay zonas para familiares y para lactancia en todo el Hospital Universitario de Cabueñes, pero de todas maneras no me costa el haber recibido esa carta o ese escrito que usted refiere de la enfermería --solicitando la reapertura de esa sala--, pero tomaremos nota y miraremos a ver cuál es la situación y si tenemos que tomar alguna medida", respondió la consejera a la diputada del PP.

Ha manifestado la consejera que ahora mismo el Hospital de Cabueles "funciona y muy bien" tal y como ha sido reconocido recientemente.

Pilar Fernández Pardo ha indicado que si pregunta por la situación de esa sala, que estaba teniendo muy buena acogida, es porque desde la pandemia esa sala fue cerrada.

Por ello ha preguntado quién dio la orden de cierre y por qué motivo permanece cerrada desde hace seis años, desde pandemia, y cuándo piensan reabrirla. Además ha indicado que a esa sala se le ha dado un uso para despachos de directivos.

"Si eso es el plan de humanización que usted propugna, que venga Dios y lo vea, porque no lo comparto", ha lamentado la diputada del PP. Ha añadido que la idea del PP es que esa sala "se vuelva a abrir, porque la humanización de los hospitales es importante, pero es importante practicarla, no anunciarla, y sobre todo que los despachos de los directivos aguarden y que se destine a lo que se debe destinar".

PLAN DE IGUALDAD

Por otra parte, la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, se ha referido este martes en sede parlamentaria al primer Plan de Igualdad aprobado el 8 de marzo del 2024 y que tiene una vigencia hasta el 2027, y ha indicado que la valoración que hacen en este momento es que de las 66 medidas que incluye dicho plan están ejecutadas y en marcha en torno al 77,8% por tanto "la valoración en ese sentido es positiva".

"Es cierto que hay mucho trabajo por hacer, no en la administración del Principado sino en la sociedad en general en cuanto al papel de la mujer y la igualdad en el ámbito laboral, pero la valoración es positiva", dijo Llamedo.

Ha sido en respuesta a la pregunta de la diputada del Grupo ixto, Covadonga Tomém, que ha preguntado cómo valoran la implementación, hasta la fecha, del I Plan de Igualdad de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos para el período 2024-2027.

Tomé por su parte ha solicitado diversa información sobre el Plan, como las fechas de las reuniones de la mesa de seguimiento o datos sobre la brecha salarial.