Área de bebés prematuros del HUCA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salud ofrece cada año atención especializada de alto nivel a cerca de 300 bebés prematuros, nacidos antes de la semana 37 de gestación, y a sus familias. La prematuridad es uno de los principales retos de la asistencia neonatal, una condición que requiere cuidados especializados y acompañamiento integral desde el primer momento.

La red sanitaria pública de Asturias dispone de unidades especializadas de primer nivel para recién nacidos prematuros que requieren cuidados intensivos. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es el centro autonómico de referencia, mientras que el resto de hospitales públicos garantizan la atención neonatal y la coordinación asistencial necesaria para la derivación de los casos más complejos.

El HUCA cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales dotada con doce puestos, mientras que el Hospital Universitario de Cabueñes puede ofrecer hasta cuatro puestos. La unidad del HUCA está equipada con tecnología avanzada para asistir a los recién nacidos más vulnerables, como incubadoras, respiradores, sistemas de monitorización y banco de leche materna. La atención especializada se presta durante 24 horas, los siete días de la semana, y abarca toda la patología neonatal médica y quirúrgica de alta complejidad, a excepción de la cirugía cardíaca neonatal.

El dispositivo está integrado por diez especialistas en Neonatología, de los que seis desarrollan su actividad a tiempo completo, además de 35 profesionales de enfermería, a los que se suma un puesto específico para el banco de leche materna y 30 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

La atención a la prematuridad va más allá de la tecnología. El modelo asistencial desarrollado en Asturias incorpora también los cuidados centrados en la familia, que favorecen la participación activa de madres y padres durante el ingreso hospitalario y promueven el vínculo con los recién nacidos desde sus primeras horas de vida.

Los avances registrados en las últimas décadas en el ámbito de la Neonatología han permitido mejorar de forma notable la supervivencia y la calidad de vida de niñas y niños prematuros. Gracias a la especialización de la plantilla, la innovación tecnológica y la coordinación asistencial de la red sanitaria, la inmensa mayoría de los bebés prematuros consigue superar esta etapa y continuar su desarrollo con normalidad.

"Los equipos de neonatología, y eso incluye a neonatólogos, enfermeras, auxiliares, de cuidados de enfermería y personal de limpieza, trabajamos a diario para cuidar de los bebés, desde su nacimiento hasta que reciben el alta. Nuestra labor se basa en aunar las más modernas tecnologías con unos cuidados basados en la familia, muy respetuosos con la diversidad", explica Gonzalo Solís, jefe de Neonatología del HUCA.

Con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, el HUCA celebra hoy una jornada que reunirá a profesionales y familias para compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos que supone un nacimiento antes de tiempo.

El encuentro incluirá una conferencia sobre la sobrecarga familiar asociada a la prematuridad y una mesa redonda en la que participarán familias de pacientes ingresados al nacer por esta causa, con el objetivo de visibilizar una realidad que cada año afecta a cerca de 300 hogares asturianos y poner en valor el acompañamiento que reciben tanto los menores como sus familias a lo largo de todo el proceso asistencial.