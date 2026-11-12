Salud permitirá pedir cita para la vacuna de la gripe por teléfono a través de Noa desde el lunes

Archivo - La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, recibe la vacuna de la gripe. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

a consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha anunciado que a partir del próximo lunes, 16 de noviembre, se podrá solicitar directamente cita para la vacunación frente a la gripe a través del asistente virtual del Servicio de Salud del Principado (Sespa), en el teléfono 984 278 000.

Saavedra ha explicado que la campaña de inmunización está registrando niveles de participación superiores a los del mismo periodo del año pasado. Además, ha recordado que Asturias dispone de 30 puntos de vacunación libre distribuidos por el territorio.

En cuanto a la evolución de las infecciones respiratorias, la consejera ha señalado que Asturias se mantiene en una situación interepidémica de gripe, con una incidencia estable y mayor afectación en la población de entre 20 y 59 años.

Por su parte, los casos de covid han descendido un 39% respecto a la semana anterior, según los datos expuestos por Saavedra, que ha señalado que este virus está registrando una menor incidencia en la comunidad.