Salud ha triplicado desde 2023 las valoraciones mensuales de discapacidad reduciendo los tiempos de demora

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra ha defendido el buen resultado de las medidas del plan integral implantado por el Gobierno del Principado de Asturias para agilizar la evaluación de la discapacidad y disminuir los tiempos de demora. "Los resultados ya se están notando y hemos mejorado nuestra capacidad resolutiva", dijo Saavedra, que ha manifestado que las valoraciones mensuales se han triplicado.

Así, ha indicado que en estos dos años de legislatura se llevan las mismas valoraciones que en los cuatro años anteriores. "Entre el 2019 y 2023 se habían hecho 26.029 valoraciones y en estos dos años, desde el 2023 hasta agosto del 25, llevamos 28.279", dijo la consejera.

Ha explicado que esto se consigue porque han aumentado mensualmente las valoraciones que se realizan. Ha añadido que en el 2023 partían de 615 al mes y ahora están haciendo 1.888. "Aún con todo, somos conscientes de que nos queda un largo camino por delante", dijo la consejera en respuesta al diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias, Adrián Pumares.

Ha incidido la consejera en que desde el momento en que la Consejería de Salud asumió las competencias en la valoración de la discapacidad, está trabajando con medidas contundentes para mejorar esa situación y eso es un compromiso del Gobierno con la mejora continua a la atención de las personas con discapacidad.

"Hemos reforzado los centros de valoración de discapacidad Oviedo, Gijón y Viles. Han reforzado y seguirán reforzándose, en base a las solicitudes. En la Ley de Presupuestos de 2025 e han incluido doce profesionales, de los que ocho se incorporaron en abril y cuatro lo harán en octubre, tanto del ámbito administrativo como también de valoradores sanitarios y sociales. Estamos habilitando la posibilidad de valoraciones no presenciales", dijo la consejera, que ha enumerado otras muchas medidas puestas en marcha.

Ha insistido Concepción Saavedra en que sabe que todavía queda un amplio margen de mejora, pero "también es cierto que, con la tendencia que están teniendo en este último año, están viendo que probablemente, durante lo que queda este año y el 2026, llegarán a unas demoras adecuadas".

Pumares por su parte ha manifestado "desgraciadamente, no es la primera ocasión que hace una pregunta -ya sea a la consejera de Sanidad, ya sea la consejera de Derechos Sociales, ni en la pasada legislatura- y tampoco cree que desgraciadamente vaya a ser la última".

"Cuando hablamos de valoración y de discapacidad no hablamos de un trámite cualquiera, hablamos de la puerta de acceso a derechos y a prestaciones básicas, que al final marcan la diferencia o pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de una persona y también de su familia. Y por ello resulta especialmente preocupante que este procedimiento se haya ha convertido en demasiados casos y para demasiados ciudadanos en un auténtico laberinto administrativo", dijo Pumares.