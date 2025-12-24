'Salvemos Nuestro Hospital' alerta del aumento de listas de espera en Jarrio para colonoscopias, ecografías y TAC

Archivo - Hospital de Jarrio. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Salvemos Nuestro Hospital' ha denunciado a través de las redes sociales que los tiempos de espera para pruebas diagnósticas en el Hospital de Jarrio se han disparado en los últimos meses, situándose muy por encima de la media regional.

Según el colectivo, la espera para una colonoscopia alcanzó en noviembre los 108 días, 70 días más que la media de Asturias, con casi 200 pacientes pendientes de realizarse la prueba, el doble que en mayo. La espera para una ecografía se situó en 59 días, 15 días por encima de la media autonómica, afectando a 367 pacientes. Por su parte, los pacientes que necesitan un TAC aguardan una media de cinco días más que el resto de la región, con 196 pacientes en lista de espera, un incremento de siete días respecto a octubre.

La plataforma advierte de que estos retrasos se suman al tiempo de espera para la primera consulta con el especialista y a la posterior recepción de resultados, aumentando la demora en los diagnósticos. Según 'Salvemos Nuestro Hospital', Jarrio supera en tres de las cuatro pruebas diagnósticas los tiempos medios de espera en Asturias y critica que ni la Gerencia del área sanitaria ni la Consejería de Salud han ofrecido explicaciones ni medidas para solucionar la situación.

La organización reclama la puesta en marcha de acciones urgentes para reducir las listas de espera y mejorar el acceso a pruebas diagnósticas en el hospital del noroccidente asturiano.