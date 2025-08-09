El San Jorge Jazz Fest regresa este sábado a Nueva

OVIEDO/LLANES 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos del San Jorge Jazz Fest regresan a Nueva de Llanes este sábado 9 de agosto, en la que será la quinta edición del festival. Se celebrará en la plaza de Santa Teresa, y acogerá dos conciertos.

En primer lugar, a las 18:30 horas, actuarán 'The Soulers', banda asturiana formada por seis músicos con una amplia trayectoria. Su disco debut 'From side to side', es el inicio de un viaje con múltiples paradas por las distintas épocas y estilos de la música popular norteamericana, con destino final en la actualidad. No faltan guiños, tanto musicales como estéticos, al jazz, swing y rock de los años 50.

La segunda propuesta del San Jorge Jazz Fest, a las 20:30 horas, son los burgaleses 'Soulbeat', que llegarán a la plaza de Santa Teresa de Nueva para reinterpretar el repertorio de la mítica banda norteamericana "The Doors".

El cartel del festival ha sido diseñado a partir de una pintura de Alicia Salmoral Pérez, alumna del taller de pintura que imparte Margarita Alonso en la Casa de Cultura del Valle de San Jorge.