San Martín del Rey Aurelio celebra este domingo su 64 Certamen Municipal de Ganado sin vacuno

El 64 Certamen Municipal de Ganado de San Martín del Rey Aurelio se celebrará el 13 de septiembre en el parque de El Florán - SMRA

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 64 Certamen Municipal de Ganado de San Martín del Rey Aurelio se celebra este domingo, 13 de septiembre, en el parque de El Florán, dentro de la Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX, con la participación de 25 ganaderos del concejo.

La edición de este año contará con la exhibición y concurso de 78 ovejas, 43 caballos, 19 cabras y cinco burros. Por primera vez no habrá ganado vacuno debido a la prohibición del Gobierno del Principado como medida cautelar frente a la dermatosis nodular contagiosa que afecta a las vacas.

El certamen reunirá desde primera hora de la mañana a los animales en el recinto ferial situado en la ribera del Nalón, donde serán examinados y calificados por un jurado que determinará los premios de las diferentes categorías.

El concejal de Medio Rural, Jairo García, ha señalado que con el certamen el Ayuntamiento "quiere reconocer el trabajo que desempeñan los ganaderos por mantener viva una labor estrechamente ligada al territorio, e incentivar la actividad y respaldar el sector".

García ha destacado asimismo que el sector ganadero "forma parte de la historia y de la actividad económica tradicional del municipio", y ha apuntado que actualmente se caracteriza principalmente por una economía de carácter doméstico, con algunas pequeñas explotaciones y una actividad que se transmite de generación en generación.