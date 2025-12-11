La San Silvestre TotalEnergies Avilés 2025 reunirá a 3.200 atletas

Presentación de la San Silvestre - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Atlética Avilesina en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, organiza la XXXVIII San Silvestre TotalEnergies Avilés, el 31 de diciembre, con una previsión de participación de 3.200 atletas.

Desde el Ayuntamiento de Avilés han explicado que ya son 38 ediciones de la prueba, en la que se busca la implicación de mayores y más pequeños aprovechando el espíritu navideño de las familias y las vacaciones escolares.

Será un trazado de aproximadamente 5.600 metros, en la prueba grande, que repite el recorrido del año pasado con salida en la Avenida Cervantes y meta en la Plaza de España, que garantiza una salida cómoda y rápida para los participantes.

La presentación de la prueba ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento y ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, el presidente de la Atlética Avilesina, Gerardo González, así como representantes de TotalEnergies, Summit Sports, distribuidores de Joluvi, Caja Rural de Asturias, Maber Correduria*de Seguros, Burger King y Fred Events.

Las inscripciones para la XXXVIII TotalEnergies San Silvestre Avilés están abiertas. La organización ha lanzado 2.500 dorsales para la prueba absoluta y 700 para las pequeñas.

La prueba grande comenzará a la 18.00 horas con salida de la avenida Cervantes para discurrir por la calle Severo Ochoa, calle Fernando Morán, avda. Juan XXIII, plaza del Vaticano, calle Doctor Graíño, calle La Cámara, plaza de España, calle San Francisco, calle Galiana, avda. Portugal, calle Ramón y Cajal, avda. San Agustín, calle Fuero, glorieta José Cueto, calle Quirinal, calle González Abarca, calle Marcos del Torniello, plaza del Carbayo, calle La Estación, calle Carreño Miranda, calle Emile Robin, plaza y calle Pedro Menéndez, plaza de La Merced, calle La Cámara y meta en la plaza de España.