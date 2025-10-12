San Tirso de Abres convertirá el Centro de Interpretación de la Pesca en viviendas asequibles para atraer residentes

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Tirso de Abres ha puesto en marcha la ejecución de un proyecto de acondicionamiento y conversión de un espacio infrautilizado en dos apartamentos, con el objetivo de ofrecer viviendas asequibles y adecuadas para atraer nuevos residentes al concejo y combatir el despoblamiento rural.

La actuación se enmarca dentro del Proyecto Aldea 0, una iniciativa orientada a la revitalización de zonas rurales mediante el desarrollo sostenible, la mejora de la calidad de vida de los habitantes y el aprovechamiento eficiente de recursos públicos ya existentes. En este caso, se intervendrá en la segunda planta del edificio del Centro de Interpretación de la Pesca, situado en la calle Regada, para transformarla en viviendas comunitarias.

El proyecto persigue varios objetivos: fijar población ofreciendo soluciones habitacionales accesibles, reactivar espacios públicos actualmente en desuso, fomentar la sostenibilidad mediante la reutilización de infraestructuras existentes y liberar espacio para potenciar otros servicios comunitarios como el Centro de Dinamización Tecnológica Local o la Oficina de Turismo.

El valor estimado del contrato asciende a 93.688,91 euros, con un importe total de licitación de 113.363,58 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de octubre.