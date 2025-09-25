Sánchez afirma que el aumento de la capacidad de consumo eléctrico da garantías a todas las inversiones industriales

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha destacado este jueves el acuerdo alcanzado para incrementar la capacidad de consumo eléctrico de la región. "Creo que se ha logrado un acuerdo que es muy beneficioso para Asturias", ha manifestado.

En declaraciones a los periodistas, Sánchez ha calificado como "una magnífica noticia" el incremento de 2,5 gigavatios en la capacidad eléctrica máxima actual. "Esto da cabida de sobra tanto a las inversiones industriales que están en marcha como a futuros proyectos que están esperando reunir todas esas condiciones", ha explicado el consejero.

El responsable autonómico ha señalado que el acuerdo permitirá el desarrollo de proyectos industriales en zonas como la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia) o El Musel, en Gijón. "Vamos a garantizar muchos años de industria en Asturias", ha subrayado, destacando la importancia del anillo eléctrico central a 400 kilovoltios.

El plan incluye la tramitación de subestaciones eléctricas y refuerzos en líneas de distribución y transporte. "Nos hemos comprometido a conformar mesas de trabajo para que el plan quinquenal sea una realidad", ha indicado Sánchez, quien ha adelantado que el próximo 1 de marzo se publicará la propuesta de planificación.

El consejero ha valorado positivamente las perspectivas energéticas de Asturias, tanto para el consumo industrial como para el desarrollo de energías renovables, incluyendo proyectos eólicos offshore. "Son buenas noticias desde el punto de vista del consumo que necesitan nuestras industrias", ha insistido.

Se prevén dos subestaciones eléctricas y un refuerzo en la zona del occidente asturiano, no sólo tratar de ir dando salida a los proyectos de eólica, a los de de almacenamiento de bombeos reversibles, sino también en un futuro para el desarrollo de la eólica offshore.

Sánchez se reunió este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en el marco de los encuentros bilaterales que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene con las comunidades autónomas sobre la aplicación de la Propuesta de Planificación eléctrica. Allí anunciaron que Asturias duplicará su capacidad de consumo eléctrico y que se incluirán medidas para aprovechar la capacidad de consumo de generación de renovables, con nuevos puntos de conexión y subestaciones.