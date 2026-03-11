Sánchez afirma que la Ley PIER se está aplicando con normalidad y procedimientos transparentes y garantistas

Archivo - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, durante su atención a medios en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha comparecido este miércoles en la Junta General para informar sobre la gestión e impulso a los proyectos de interés estratégico para el Principado de Asturias y ha incidido en que "como balance de la Ley de Proyectos Estratégicos, PIER, pueden extraer varias conclusiones, la primera que la norma se está aplicando con normalidad administrativa, siguiendo procedimientos transparentes y garantistas".

Además, según el consejero otra de las conclusiones que que el instrumento permite atraer inversiones relevantes para el tejido económico asturiano. Y en tercer lugar, que la administración mantiene siempre su capacidad de decisión evaluadora con criterios técnicos y de interés general.

"El objetivo de este Gobierno al respecto es claro, que es facilitar la implantación de proyectos industriales, tecnológicos y logísticos que contribuyan a modernizar la economía asturiana", dijo Sánchez, que repasó los proyectos que se analizaron. Ha indicado que desde su aprobación solo tenemos un proyecto aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno, que sería, en este caso, el de Costco. Después se ha referido a algunos de los proyectos que han decaído.

CRÍTICAS DEL SOCIO DE GOBIERNO

Desde IU-Convocatoria por Asturias --socios de gobierno del PSOE-- Xabel Vegas, ha recordado que su grupo aprobó la Ley por lealtad con el Gobierno de una unidad progresista y reformista, y entendían que la misma podía dotar a la Administración de un instrumento que permitiera captar inversiones, generar empleo de calidad y transformar nuestro tejido productivo en un escenario cada vez más competitivo.

No obstante ha incidido en que esta ley no puede ser bajo ningún concepto un coladero y pierde toda su razón de ser si empezamos a aplicar su vía rápida a cualquier iniciativa privada por el simple hecho de ser grande. "Permítame que le diga, un supermercado, por muy grande que sea, no es un proyecto estratégico para Asturias. No podemos dejar de sospechar que esta consideración de Costco como un proyecto estratégico tiene un fin: el de apaciguar al alcalde de Siero", dijo.

Ha añadido que no hay en toda España un municipio con tal nivel de saturación de centros comerciales como Siero y declarar estratégico un supermercado en el lugar más saturado de la comunidad autónoma "no es planificación económica, es rendición ante el modelo de las multinacionales".

"No permitan que la ley PIER sea el caballo de Troya de un modelo de urbanismo comercial agotado y de un municipalismo de pan y circo. Devuelvan a esta ley su prestigio. Sean leales a la acuerdo de gobierno, sí, pero sean leales sobre todo a los intereses generales de Asturias y no a los caprichos de quienes confunden el progreso con poner más cemento y más logotipos de las multinacionales en nuestras rotondas", pidió Vegas al consejero.

POSTURA DE LA OPOSICIÓN

En el turno de fijación de posiciónes el diputado del PP, Andrés Ruiz, ha indicado que cuando se aprobó su grupo consideró que "aun llegando tarde, la ley PIER era una ley necesaria". Pero ha lamentado que La ley es clara y tiene dos tipos de criterios; los cualitativos que "se adaptan a eso que le gusta al gobierno" y los criterios cuantitativos, que son los del número, que son los que "no se pueden mover salvo que haya una ley superior, en este caso estatal, o salvo que haya una modificación legal".

"No se pueden mover ni por un debate jurídico, ni se pueden mover por acuerdo del Consejo de Gobierno, ni se pueden mover porque nos lo cuente un colega abogado. El problema que ustedes tienen y la guerra que no es contra la burocracia, que es contra sus socios de gobierno, para ver quién puede más, es un problema que ya les hace hasta caer en declaraciones de la República bananera", dijo Ruiz, en relación a la aprobación del proyecto de Costco.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha indicado que en un año desde que se aprobó la norma el Ejecutivo incumple la ley y únicamente se aprueba el proyecto "menos estretégico", en referencia a Costco.

"Estamos al albur de la discrecionalidad. Se hace una ley en esta Cámara y el Gobierno en un año no la cumple y en el único caso en que aprueba un proyecto le pone condicionantes, que todos sabemos quién es el autor de los mismos", manifestó Centeno.

En la misma línea el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha indicado que esta es una ley necesaria que el Gobierno ha puesto en riesgo demasiado pronto.

"Da la impresión de que el gobierno pueda actuar con cierta arbitrariedad, con cierta discrecionalidad, que si los proyectos le gustan, van para adelante, y si los proyectos no le gustan, van para atrás", dijo Pumares.