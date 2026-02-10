Sánchez celebra que ArcelorMittal retome sus proyectos de descarbonización en Europa

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha celebrado este martes la decisión de ArcelorMittal de retomar sus proyectos de descarbonización en Europa con la construcción de un nuevo horno eléctrico en Dunkerque (Francia).

Sánchez ha recordado que, hasta ahora, la multinacional tenía suspendidos todos sus planes de inversión de acero verde en Europa, a excepción de los que está desarrollando en Asturias y en el País Vasco.

En el Principado, ArcelorMittal ultima una obra de 213 millones para construir un nuevo horno de arco eléctrico en la factoría de Gijón. "Esta actuación, junto con la planta de Sestao, representa el único compromiso tangible con la descarbonización que la multinacional ha mantenido activo en Europa hasta la fecha. La decisión anunciada este martes nos acerca la posibilidad de seguir avanzando en nuevos proyectos para las instalaciones asturianas", ha remarcado.

En este sentido, el consejero ha explicado que el cambio de posición de ArcelorMittal se enmarca en las medidas de la Unión Europea (UE) para proteger la industria siderúrgica frente a terceros países.

"La inversión anunciada en Francia es una buena noticia, en el sentido de que recupera el compromiso de la empresa con la descarbonización de sus actividades siderúrgicas en Europa, y es una señal de confianza que refuerza el interés del Gobierno de Asturias de seguir trabajando con ArcelorMittal en el desarrollo de futuros proyectos de descarbonización como la electrificación de la acería de Avilés", ha concluido el consejero.