Sánchez dice a los vecinos de Langreo que los trabajos del soterramiento se iniciarán "en breve", sin concretar plazos

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha acercado este miércoles, en el marco de una visita en Asturias, a hablar con miembros de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve de Langreo, que estaban en una concentración de protesta, reclamando la infraestructura.

Sánchez ha dicho que comprendía su enfado y ha dicho que los trabajos comenzarán "en breve", si bien no ha concretado plazos. "Usted no marca una fecha concreta; queremos hechos, no palabras", le replicaban desde la pancarta los miembros del colectivo.

"Ahora os ofrezco palabras, pero en breve tendréis las obras en marcha", les contestaba la ministra, que dijo que recogía su "inquietud" y que entendía esa sensación ante "una espera que dura demasiado".

La ministra se trasladó con posterioridad al puerto de Gijón. Allí fue preguntada por los periodistas por obras pendientes, como los accesos y el vial de Jove. "En los próximos meses daremos buenas noticias", se limitó a comentar, sin concretar más.