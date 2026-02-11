Sánchez recuerda que Sogepsa ya es pública y que la intención es que se dedique a promoción de suelo industrial

Archivo - Sede de Sosepsa en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano y presidnete de la Sociedad de Gestión y Promoción de Suelo (Sogepsa), Borja Sánchez, ha recordado este miércoles que la sociedad ya es totalmente pública y ha dicho que la intención es que sea una "herramienta clave" para la promoción de suelo industrial.

En una comparecencia en el Parlamento asturiano y a preguntas del diputado del PP Agustín Cuervas-Mons, Sánchez ha comentado, sin dar plazos, que actualmente se está estudiando cómo puede articularse Sogepsa como un medio propio e instrumental, teniendo en cuenta las limitaciones que existen a nivel legal.

"Lo que estamos es buscando diferentes fórmulas para ver cómo Sogepsa pueda ser esa sociedad para la promoción de suelo industrial", ha dicho.

Ha añadido Sánchez que ya ha culminado la liquidación de Sogesproa, la empresa creada en su día para la gestión y venta de activos, tanto de suelo para uso residencial como industrial. El dirigente asturiano calcula que los activos que se incorporen desde Sogesproa asciendan a unos 25 millones de euros. No obstante, Sogepsa deberá recurrir a una operacion de endeudamiento "a corto" para pagar el IVA de esos activos que se incorporan desde Sogesproa.