Sánchez reitera que el compromiso de las políticas públicas con el mantenimiento del empleo en ENCE es claro

Trabajadores de Ence durante la huelga de la plantilla de Ence en contra del ERE a 96 trabajadores, a 16 de febrero de 2026, en Navia, Asturias (España). Los trabajadores protestan por la decisión de la compañía de activar un Expediente de Regulación de E - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha manifestado este martes en el Pleno ordinario de la Junta General que es claro el compromiso de las políticas públicas entre el Gobierno de España como las propias del Principado con el mantenimiento del empleo y de la actividad en ENCE y ha pedido al PP que aclare su posición respecto a las ayudas.

Sánchez, que ha recordado que ya expuso en la Junta hace una semana las medidas de apoyo a la industria a adoptar a través del Plan de Acción de Sekuens, ha incidido en que ENCE recibió a finales del 24 una subvención de 13,2 millones de euros por una inversión subvencionable de casi 44 millones de euros para la factoría de Navia dentro de la línea de eficiencia energética financiada con fondos IDAE.

Por tanto, yo creo que esto es claro compromiso de las políticas públicas entre el Gobierno de España como nuestras con el mantenimiento del empleo y de la actividad cenense.

El consejero respondía así a la pregunta del diputado del PP, Rafael Alonso, que ha planteado qué medidas de apoyo a la industria de la celulosa adoptarán para su mantenimiento en Asturias.

Tras escuchar al diputado del PP el consejero ha indicado que lo que no le queda claro ahora mismo es que ahora lo que le pida Alonso es que se habilite o se negocie una línea de ayudas específicas para el sector de la celulosa cuando hace una semana "justamente lo que estában criticando era lo contrario, que se hubiesen concedido ayudas a empresas que estaban poniendo básicamente de patitas en la calle a casi cien familias".

"Por tanto, yo creo que hay que aclararse o que estamos en una posición o no estamos en otra", dijo Borja Sánchez, que indicó que hay muchos ejemplos de medidas de financiación que se están llevando a cabo de las que puede beneficiarse ENCE en su factoría de Navia, por ejemplo, los proyectos de inversión empresarial a empresas del sector industrial. "Como le digo, si ENCE así lo solicita y si alguna de estas convocatorias cumple con lo que está establecido en sus bases reguladoras, puede optar", insistió.

Por su parte Rafael Alonso ha indicado que espera que la negociación entre trabajadores y dirección de ENCE que hoy continúa termine con un acuerdo entre las partes porque creo que eso será bueno para todos.

No obstante el diputado del PP ha indicado que además de negociar los trabajadores, y además de negociar por su futuro y también por el futuro de la comarca, el consejero debería de preocuparse por el futuro industrial del occidente de Asturias.

En este sentido ha indicado el parlamentario 'popular' que esa negociación tuvo sus avances y entre los avances hubo un anuncio de inversión por parte de la empresa, "una inversión innovadora con una nueva línea de producto". Ha explicado Alonso que lo que le preocupa, es que al mismo tiempo que se produce ese anuncio, "que sería bueno y deseable se produce también otro anuncio, y es que el Gobierno de la Nación es el que ha reducido el importe de los PERTES industriales".

"Es necesario que esas nuevas líneas de inversión puedan verse reconocidas en algunas de esas ayudas, especialmente a nivel nacional, y por eso creo que usted debería de negociar también con el gobierno de la nación", le pidió el diputado del PP al consejero.