Santa Bárbara Sistemas demuestra en Letonia su concepto antidrones integrado en el vehículo de infantería HUNTER. - ARMINS JANIKS

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas ha demostrado en la base militar de Adazi, en Letonia, el concepto DRONE HUNTER, una capacidad antidrones integrada sobre el vehículo de infantería HUNTER que la compañía entrega a las Fuerzas Armadas de Letonia desde la Fábrica de Armas de Trubia, en Asturias.

La demostración se enmarca en la evolución de los escenarios operativos ante la proliferación de sistemas aéreos no tripulados, que está obligando a las fuerzas terrestres a incorporar nuevas capacidades para detectar, comprender y neutralizar amenazas aéreas.

Según informa la empresa, durante la actividad, DRONE HUNTER ha mostrado la integración de tecnologías de detección, herramientas de conciencia situacional, contramedidas electrónicas y capacidades de interceptación bajo una arquitectura común, evidenciando el potencial de la familia ASCOD para integrar capacidades antidrones sobre vehículos blindados.

La demostración también ha puesto de manifiesto la posibilidad de que sistemas tripulados y no tripulados operen de forma conjunta dentro de una arquitectura operativa compartida, con el objetivo de acelerar la toma de decisiones y mejorar la seguridad de las unidades desplegadas.

El director de Ventas de GDELS-SBS, Víctor López, ha señalado que el campo de batalla "está evolucionando a una velocidad que obliga a las plataformas terrestres a evolucionar con él" y ha destacado que DRONE HUNTER permite integrar capacidades de detección, conciencia situacional, contramedidas e interceptación sobre una plataforma de combate de serie.

Para Santa Bárbara Sistemas, la demostración refuerza su papel como integrador de sistemas y pone de relieve la importancia de la cooperación entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la industria para el desarrollo de soluciones adaptadas a las nuevas amenazas.