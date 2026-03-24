Santa Bárbara Sistemas destaca sus avances en robotización y macrodatos

Santa Bárbara Sistemas, en el evento Collaborate Oviedo 2026 - SANTA BÁRBARA SISTEMAS

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas, del grupo General Dynamics European Land Systems (Gdels), ha destacado este martes en un evento en Oviedo sus avances en robotización, macrodatos y tecnologías habilitadoras de la Industria 5.0.

Desde la compañía señalan que han reforzado su posicionamiento como "actor clave" en la transformación industrial del sector defensa. La planta de Trubia, en Oviedo, ha estado así presente en el evento Collaborate Oviedo 2026 promovido por el Ayuntamiento de Oviedo, donde se han mostrado sus avances a un grupo de participantes en el evento que han podido recorrer las instalaciones.

Han indicado que la factoría ha experimentado en los últimos años un profundo proceso de modernización, con inversiones que superan los 12 millones de euros y la ampliación de más de 10.000 metros cuadrados dedicados a nuevas capacidades productivas y logísticas.

Han explicado que la incorporación de sistemas automatizados y tecnologías de control digital ha mejorado significativamente la eficiencia, la calidad y los tiempos de fabricación en programas clave como el VCR 8x8 Dragón, el programa Hunter y los sistemas de artillería de última generación.

En paralelo, la planta ha avanzado en la integración de soluciones de análisis de datos industriales, que permiten optimizar la planificación, el mantenimiento predictivo y la trazabilidad de los procesos productivos. Estas capacidades, alineadas con los principios del 'big data industrial', facilitan la toma de decisiones en tiempo real y refuerzan la competitividad de la factoría dentro del ecosistema europeo de defensa, señalan desde Santa Bárbara Sistemas.

"Las inversiones en mecanización robotizada, inteligencia artificial y 'big data' son esenciales para reforzar nuestras capacidades de producción y facilitar la incorporación de nueva carga de trabajo. En una industria de defensa moderna, la tecnología es un pilar estratégico. Pero incluso los sistemas más avanzados solo alcanzan su máximo potencial cuando están respaldados por un equipo humano competente, motivado y formado. En nuestra fábrica, entendemos que innovación y personas son vectores que se refuerzan mutuamente. Estamos construyendo una planta preparada para los retos del presente y del futuro", ha declarado el director de la planta en Asturias, Raúl Marcos.

"El proceso de modernización de la planta de Trubia responde a una visión clara: integrar las tecnologías más avanzadas en nuestros procesos industriales para ganar en eficiencia, calidad y capacidad de respuesta. La robotización y el uso inteligente de los datos ya forman parte del día a día de nuestras operaciones", ha añadido Marcos.

TALENTO

Santa Bárbara Sistemas impulsa además programas de formación especializada en procesos especiales, automatización y robótica industrial, preparando a sus equipos para operar en entornos altamente digitalizados y "garantizando la sostenibilidad del modelo industrial a largo plazo".

Señalan desde la empresa que la planta de Trubia actúa asimismo como nodo tractor de un "amplio ecosistema industrial, colaborando con cientos de empresas y proveedores en toda España".