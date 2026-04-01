Santi Cazorla, pregonero del Descenso del Sella 2026

Archivo - Santi Cazorla - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista asturiano del Real Oviedo Santi Cazorla será el encargado de pronunciar el tradicional pregón en verso que marcará la salida del 88 Descenso Internacional del Sella, que se celebrará el próximo 8 de agosto de 2026 entre Arriondas y Ribadesella

El Comité Organizador del Descenso ha informado de que ha querido contar este año con una figura "de enorme relevancia deportiva y gran arraigo en Asturias como es Cazorla, quien recientemente ha sido uno de los artífices del ascenso del Real Oviedo, en un año especialmente significativo al coincidir con el centenario del club carbayón".

Santi Cazorla cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol internacional. Con la Selección Española, fue pieza clave en la consecución de las Eurocopas de 2008 y 2012. A nivel de clubes, ha logrado importantes éxitos, entre los que destacan dos FA Cups y dos Community Shields con el Arsenal FC, así como una brillante etapa en el fútbol catarí con el Al-Sadd, donde conquistó títulos de liga y copa.

En sus inicios, también sumó una Copa Intertoto con el Villarreal CF. El propio jugador ha mostrado su satisfacción por participar en este evento tan emblemático. "Es un orgullo y un privilegio que cuenten conmigo para pregonar la salida del Descenso Internacional del Sella", ha dicho.

Asimismo, ha destacado el significado especial de este año. "A pesar de que este año está siendo un poco complicado en lo deportivo, parece que se alinearon los astros para estar dando el pregón del Sella el año que el club celebra su centenario en primera", ha indicado.

Cazorla también ha querido poner en valor la dimensión festiva y emocional de la cita: "Aunque siempre lo sigo, hace años que me coincide mal para poder vivirlo in situ por compromisos profesionales, pero tanto mi mujer, que nunca se lo pierde, como mis amigos, coinciden en que es la mejor fiesta del mundo, por su ambiente, por su arraigo, por su paisaje, por su relevancia al fin y al cabo".

Más allá de su palmarés, el Comité ha valorado especialmente su cercanía y el enorme cariño que despierta tanto en Asturias como en el resto de España, así como su reconocimiento internacional tras su paso por clubes extranjeros y nacionales.

El Descenso Internacional del Sella, una de las citas deportivas y festivas más emblemáticas del verano español, volverá a reunir a miles de participantes y visitantes en una jornada que combina deporte, tradición y celebración.

El Descenso Internacional del Sella es una de las pruebas de piragüismo más importantes del mundo y una de las fiestas más populares de Asturias, declarada de Interés Turístico Internacional.