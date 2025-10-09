SATSE denuncia la falta de contratación de refuerzos de enfermeras para las campañas de vacunación

Archivo - SATSE solicita al SAS un aumento de las enfermeras frente a las campañas de vacunación - SATSE - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado este jueves la falta de contratación de refuerzos de enfermeras para las campañas de vacunación de este año, una situación que "va a generar demoras" en el desarrollo y seguimiento de estas campañas, a pesar de ser una herramienta de prevención "fundamental" que no pueden "sostenerse" sin las enfermeras.

"Una dotación insuficiente ralentiza los procesos, que han de ser ágiles, dificulta el acceso equitativo a la vacunación, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, y pone en riesgo los objetivos de inmunización, que si no se cubren terminan en el aumento de consultas, urgencias, ingresos, que provocan la sobrecarga de todo el sistema de salud meses después", ha apuntado SATSE.

Tras ello, ha expuesto que las comunidades que no han llevado a cabo contrataciones de refuerzo son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Navarra, así como las provincias de Palencia, Barcelona y Tarragona.

"El impacto de las campañas de vacunación en las agendas de las enfermeras es muy alto, y detrás de él se encuentran personas desatendidas en campos de actuación urgentes. La asistencia sanitaria no puede ser negada, ni demorada, ni desatendida. Tampoco pueden negarse el desarrollo de las competencias preventivas y de promoción de la salud que tanto benefician a la población y que tienen una repercusión directa en la calidad de vida de las personas", ha añadido.

Del mismo modo, ha señalado que estas campañas conllevan una sobrecarga laboral y que pueden suponer un freno a actuaciones y programas que desarrollan las enfermeras en los centros de salud, así como el bloqueo de agendas de estas profesionales y la demora en la atención a personas con necesidades de seguimiento permanente.

SATSE ha recordado que las enfermeras de Atención Primaria, además de la atención de problemas agudos, son responsables del cuidado de los pacientes crónicos y pluripatológicos, tanto en el centro sanitario como en el domicilio, y del seguimiento de los distintos programas de salud, entre otros ámbitos de actuación.

Las necesidades de enfermeras en picos de atención, como las campañas de vacunación, se agravan por el déficit crónico existente en nuestro país y que nos sitúa a la cola de Europa en número de enfermeras por mil habitantes, pero también por la no cobertura de sustituciones, que no es efectiva al 100 por ciento, lo que se traduce en un menor número de profesionales disponibles", ha concluido la organización sindical.