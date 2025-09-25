Sea Eight anuncia una inversión de 55 millones de euros en su planta de engorde de lenguado en Gijón

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (en el medio), visita las instalaciones de la planta de engorde de lenguado Sea Eight, en el puerto gijonés de El Musel. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

"Estamos rompiendo moldes en el sector de la acuicultura", afirma Centeno (Atitlan)

GIJÓN, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Sea Eight, Jaime León, ha avanzado este jueves que acometerán en el puerto gijonés de El Musel, para ampliar su planta de engorde de lenguados inaugurada en este día, una inversión de 55 millones de euros que va a crear 100 puestos de trabajo adicionales.

Con ello, van a traer a Asturias el proceso integral de producción de lenguado. En este sentido, ha indicado que en los últimos meses han trabajado con las distintas Consejerías del Principado para desarrollar un proyecto que han presentado la semana pasada, consistente en la memoria ambiental de la nueva fase de expansión de Sea Eight.

Así lo ha señalado durante el acto de inauguración de la citada planta, al que han asistido también, además de responsables de la compañía y otras autoridades, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la presidenta de la Autoridad Portuaria gijonesa, Nieves Roqueñí.

León ha explicado que se quiere hacer en Gijón desde la reproducción, cría, engorde, sacrificio, envasado y transformado en una bandejita en ambiente de atmósfera modificada.

"Va a ser una instalación que nos va a poner absolutamente en la vanguardia de la producción sostenible en Europa y en el mundo", ha sostenido el responsable de Sea Eight. Este ha remarcado que es un proyecto "claramente ambicioso", aunque ha reconocido que no estará exento de dificultades

Sobre la planta inaugurada en este día, ha afirmado que es un proyecto "beneficioso" para la sociedad, ya que trabajan en producir alimento para satisfacer una demanda básica de las personas, y, además, lo hacen "de una manera sostenible". "La sostenibilidad es parte de nuestro ADN y parte intrínseca de nuestra tecnología", ha asegurado.

Ha explicado, también, que lo hacen en sacan la producción del mar y la llevan a un entorno industrializado, para lo que usan un tres por ciento de los recursos hídricos. Asimismo, aplican procesos de cogeneración de temperatura y hacen un tratamiento "altamente eficiente" del efluente.

"Somos la tecnología más sostenible en producción acuícola que existe actualmente en el planeta", se ha mostrado convencido. Al tiempo, ha remarcado que creen "firmemente" en la innovación y en las nuevas tecnologías, y su aplicación en los distintos procesos de la planta para ser más eficientes.

Por otra parte, ha considerado importante crear economías de escala, que les permitan "tener el músculo para poder invertir, para poder apostar por la innovación y para poder atraer el talento y conservarlo", ha resaltado.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En el caso del presidente de Atitlan, Roberto Centeno, este ha señalado que tienen grandes planes para la planta gijonesa y ha agradecido al Gobierno asturiano por creer "en nuestro sueño".

También ha rememorado las dificultadas a las que se encontraron cuando compraron en 2012 una planta de rodaballos en Portugal y descubrieron que el sistema no servía para los lenguados.

Por este motivo, tuvieron que reinventar un sistema de recirculación del agua y "domesticar" los lenguados. Algo que, según él, se logró gracias, entre otras cosas, a muchos años de trabajo y a "mucho, mucho esfuerzo". "Estamos rompiendo moldes en el sector de la acuicultura", afirma Centeno.