La sección Made in Spain del Festival de San Sebastián incluye 19 largometrajes, cinco de ellos estrenos mundiales

La sección Made in Spain del 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 e septiembre, incluye 19 largometrajes, cinco de los cuales serán estrenos mundiales. El director cántabro Alvaro Longoria clausurará la sección con 'La vida de Brianeitor'.

En un comunicado, desde el Festival donostiarra han indicado que Longoria (Santander, 1968) clausurará la sección con el estreno mundial de 'La vida de Brianeitor', centrado en un joven cuya discapacidad física no ha sido obstáculo para convertirse en uno de los mayores gamers del momento. El filme cuenta las vicisitudes de dos hermanas que acompañan a su madre enferma en los últimos días de su vida.

Además, podrá verse en Made in Spain, 'Asedio', un thriller estrenado fuera de concurso en el Festival de Málaga, de Miguel Ángel Vivas (Sevilla, 1974), que participó con su cortometraje 'El hombre del saco / The Bogeyman' (2002) en la primera edición de Nest y que cuenta en su filmografía con 'Secuestrados' (2010), 'Inside' (2016) o 'Tu hijo' (2018). Su nueva película incluye en su reparto a Natalia de Molina, Francisco Reyes y Alejandro Casaseca, entre otros nombres.

Malena Alterio, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Antonio Pagudo, Eva Ugarte y Juan Carlos Vellido protagonizan 'Bajo terapia/ Under Therapy', el último trabajo del cineasta Gerardo Herrero (Madrid, 1953), que logró el Premio Especial del Jurado en Málaga por esta película sobre tres parejas que van a terapia de grupo. Herrero ha participado en el Festival con numerosos proyectos, entre otros, 'Frontera sur' (Sección Oficial, 1998) o 'Silencio en la nieve / Frozen Silence' (Made in Spain, 2012).

El filme 'Creatura', que en su fase de proyecto pasó por el programa de residencias Ikusmira Berriak, fue estrenada en la Quincena de Cineastas de Cannes, donde obtuvo el Premio Europa Cinemas a la mejor película europea. Su directora, Elena Martín Gimeno (Barcelona, 1992), se acerca a una joven que anhela reconciliarse con su propio cuerpo. Se trata del segundo largometraje de su autora, que debutó con 'Júlia ist' (Made in Spain, 2017).

El colectivo Burnin' Percebes, integrado por Juan González (Oviedo, 1991) y Fernando Martínez (Barcelona, 1991), presentará 'El fantástico caso del Golem/ The Fantastic Golem Affairs', en cuyo elenco destacan Brays Efe, Bruna Cusi, Javier Botet, Anna Castillo, Luis Tosar y Roberto Álamo. El Festival de Málaga acogió el estreno del nuevo trabajo de los responsables de filmes como 'Ikea 2' (2016) o 'La reina de los lagartos' (2020).

También incluida en la Sección Oficial de Málaga, donde logró la Biznaga de Plata al mejor guion, la película 'Els encantats/ Los encantados' está protagonizada por Laia Marull, que encarna a una madre enfrentada por primera vez a la ausencia de su hija. Se trata de la segunda película de Elena Trapé (Barcelona, 1976), que obtuvo una mención especial en New Directors con 'Blog' (2010), su ópera prima.

El Festival de Málaga programó un pase especial para estrenar 'Hay una puerta ahí', una no ficción de los hermanos Juan (Montevideo, Uruguay, 1985) y Facundo Ponce de León (Montevideo, Uruguay, 1978), que capta la amistad entre dos hombres mientras uno ayuda a morir al otro y que podrá verse en el Zinemaldia.

Made in Spain también acogerá el estreno mundial de 'Hormigas perplejas/ Perplexed Ants', que traza un paisaje humano de trabajadores que intentar resistir la caída de su industria. Se trata de la última obra de no ficción de Mercedes Moncada Rodríguez (Sevilla, 1972). 'La memoria del cine: una película sobre Fernando Méndez-Leite/ The Memory of Cinema: A Film about Fernando Méndez-Leite', también presentada en Málaga, es un documental de Moisés Salama (Melilla, 1953) acerca del crítico y realizador que actualmente ostenta la presidencia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

El Festival de Cine Documental de Tesalónica fue el escenario del estreno de 'La Singla', de Paloma Zapata (Murcia, 1979), que después concursó en Málaga. La autora sigue la pista de una bailaora que con 17 años revolucionó el mundo del flamenco pero que antes de cumplir los 30 desapareció de los escenarios misteriosamente.

'Las chicas están bien/ The Girls Are Alright', que compitió en el Festival de Karlovy Vary, es el debut tras la cámara de la actriz Itsaso Arana (Tafalla, 1985), que ha protagonizado títulos de Jonás Trueba como 'La Reconquista' (Sección Oficial, 2016), 'La Virgen de Agosto/ The August Virgin' (Made in Spain, 2019) o 'Tenéis que venir a verla/ You Have to Come and See It', (Made in Spain, 2022), cuyo guion coescribió. En su estreno como directora también forma parte de un reparto en el que destacan, entre otras, Bárbara Lennie e Irene Escolar, que dan vida a un grupo de mujeres reunidas en una casa de campo para ensayar una obra de teatro.

Álvaro Gago (Vigo, 1986) ha partido de su corto homónimo para debutar en el largometraje con 'Matria', estrenada en la sección Panorama de la Berlinale y ganadora en Málaga de la Biznaga de Plata a la mejor actriz. María Vázquez interpreta a una mujer que vive en un pueblo gallego sumida en un complicado contexto laboral y personal.

La cineasta Claudia Pinto Emperador (Caracas, Venezuela, 1977)vuelve al Zinamaldia para presentar, por primera vez, 'Mientras seas tú / While You're Still You', que sigue de cerca a la actriz Carme Elías después de ser diagnosticada de Alzheimer.

Por otro lado, Diego Llorente (Pola de Siero, 1984) trae a San Sebastián 'Notas sobre un verano', en la que una joven vuelve a Gijón a pasar el verano y reencontrarse con su familia, amigas y antiguos amores.

El músico Santiago Auserón regresa a Cuba en 'Semilla del son / Seed of Son', documental de Juanma Betancort (Santa Cruz de Tenerife, 1975) programado en estreno mundial. El antiguo líder de Radio Futura, hoy conocido con el sobrenombre de Juan Perro y eminente musicólogo, protagoniza esta 'road movie' sonora en el camino de los ritmos afrocaribeños en compañía de un gran elenco de intérpretes cubanos.

También estará en Made in Spain 'Sica', el nuevo largometraje de Carla Subirana (Barcelona, 1972), directora de 'Nadar' (2008), 'Volar' (2012) y 'Kaninambo' (2012), entre otros trabajos. En 'Sica' cuenta la historia de una adolescente que perdió a su padre, pescador, en la Costa da Morte.

Asimismo, Jesús Muñoz (Barcelona, 1971), Xavi Torres (Barcelona, 1967) y Santi Padró (Barcelona, 1961) codirigen 'Unzué. L'últim equip del Juancar / Unzué. El último equipo de Juancar', un retrato del día a día de Juan Carlos Unzué, exportero y entrenador del Barça diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica.

Alberto Ammann ganó la Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina en el Festival de Málaga por su papel en 'Upon Entry' ('La llegada'), de Alejandro Rojas (Caracas, Venezuela. 1976) y Juan Sebastián Vásquez (Caracas, Venezuela. 1981), que debutan en la dirección en este filme sobre un matrimonio que es retenido al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York y que completa la sección.