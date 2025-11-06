El secretario de Medio Ambiente del PSOE acusa al PP de "difundir bulos" sobre la autovía del Suroccidente

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Medio Ambiente, Infraestructuras y Movilidad de la FSA-PSOE, Iván González, ha acusado este jueves al Partido Popular de "recurrir a los bulos y las mentiras para ocultar que no tiene ninguna clase de proyecto político para Asturias y mucho menos para el Suroccidente".

González se pronuncia así en una nota de prensa tras la "noticia falsa promovida por el PP" según la cual la autovía del Suroccidente quedaría fuera de la Alianza por las Infraestructuras. "Es un bulo que constata, una vez más, que la única forma que la derecha tiene de hacer política en Asturias es la búsqueda de la crispación y el enfrentamiento constante", ha señalado.

El dirigente socialista ha explicado que "la realidad es absolutamente la contraria". En este sentido, ha detallado que la nueva propuesta de texto de la Alianza por las Infraestructuras mantiene "los mismos términos que ya existen en el documento firmado" y que, además, "el Principado toma la iniciativa en el diseño y construcción de la primera calzada de autovía entre La Espina y Tineo".

González ha remarcado que el compromiso del Gobierno de Asturias con el Suroccidente y la mejora de sus infraestructuras y comunicaciones es "firme y rotundo y se sustenta sobre proyectos, inversiones y presupuestos". Frente a ello, ha criticado que el PP "carece de un proyecto político solvente para la comarca e intenta ocultar esa carencia con bulos, patrañas y la intención de generar división y conflicto".

"El Suroccidente avanza con proyectos, no con bulos", ha concluido.