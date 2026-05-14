El sector del automóvil pide al Principado un plan de achatarramiento de los vehículos más contaminantes

Presentación de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), Miguel Pérez, ha reclamado al Gobierno asturiano un plan de achatarramiento de los vehículos más contaminantes similar a los ejecutados en "la gran mayoría" del resto de CCAA, para favorecer la renovación del parque automovilístico.

En unas declaraciones a los medios durante la inauguración de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, que se celebrará desde este jueves 14 de mayo hasta el domingo 17, Pérez ha explicado que Asturias está por debajo de las expectativas del mercado de vehículos electrificados, que en España se sitúa en el 70% del total de coches adquiridos.

Los planes de achatarramiento, ha explicado, están haciendo que las ventas de electrificados experimenten un "crecimiento extraordinario" en las CCAA que han puesto en marcha estos programas, como Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León o Madrid.

En cuanto a la feria del automóvil, Pérez ha animado a los ovetenses a visitar la Fábrica de Armas de La Vega para ver los más de 300 vehículos en stock que están expuestos y conocer así todas las novedades que ofrece el sector. El año pasado se vendieron el 90% de los vehículos expuestos en esta feria y se superaron los 10.000 visitantes.