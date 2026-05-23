El sector del comercio textil sale a la calle en Oviedo contra el convenio estatal

Manifestantes durante el recorrido por las principales calles del centro de Oviedo. - UGT

OVIEDO 23 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores del sector textil han recorrido este mediodía las calles del centro de Oviedo para mostrar su rechazo frontal al preacuerdo del primer convenio estatal alcanzado por la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO.

Bajo consignas en defensa del empleo de calidad, los manifestantes han expresado su negativa a la firma de este marco regulador al considerar que perjudica gravemente a las plantillas. "Rechazamos un acuerdo que supone una pérdida de derechos laborales para miles de trabajadoras y trabajadores del sector", han manifestado desde UGT, organización sindical convocante, durante la protesta.

La movilización, que ha discurrido por las principales vías de la capital asturiana, ha servido para exigir una rectificación en las negociaciones que garantice que el futuro convenio no merme las condiciones actuales en la comunidad autónoma.

"Desde UGT defendemos convenios dignos, salarios justos y condiciones laborales que estén a la altura del esfuerzo de las plantillas", han remarcado desde UGT, insistiendo en que no permitirán que la homologación estatal se traduzca en una pérdida de poder adquisitivo o en un retroceso en los derechos ya consolidados en los convenios provinciales.