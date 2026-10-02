El sector de la nieve alerta de la incertidumbre sobre la silla Brañillín de Valgrande-Pajares

Archivo - Estación invernal de Valgrande-Pajares. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha expresado este viernes su "absoluta preocupación" por la avería detectada en la silla de principiantes Brañillín de la estación de Valgrande-Pajares y ha advertido de la incertidumbre existente sobre su disponibilidad al comienzo de la próxima temporada de nieve.

El comunicado está suscrito por concesionarios, empresarios y clubes vinculados a las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, las asociaciones vecinales de Brañillín y La Raya, así como por la Asociación de Turismo de la Montaña Central, Asturcentral.

La organización ha manifestado su inquietud tanto por la incidencia que la anomalía haya podido tener en la seguridad de la instalación durante la pasada campaña como por las consecuencias que podría acarrear para el funcionamiento de la estación si los repuestos necesarios no llegan a tiempo.

La asociación ha señalado que las explicaciones ofrecidas por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte en la comisión parlamentaria celebrada esta semana no han despejado las dudas sobre la operatividad del remonte. En concreto, ha cuestionado que no se haya garantizado su puesta en servicio para una temporada que, según ha señalado, comenzará dentro de dos meses.

Según recoge el colectivo, el Principado licitó una revisión de remontes por importe de 220.000 euros, dividida en tres lotes, de los que 160.000 euros se destinaron al desmontaje y revisión de la silla Brañillín. El contrato, con un plazo de ejecución de tres meses y medio, se formalizó el 1 de septiembre, por lo que, a juicio de la asociación, los trabajos concluirían ya iniciada la temporada.

La entidad ha criticado la "falta de planificación" en el mantenimiento de las instalaciones y ha sostenido que se habrían dado instrucciones para reutilizar parte de las poleas, balancines y gomas existentes, en lugar de sustituirlos por componentes nuevos aprovechando el desmontaje del remonte.

Asimismo, ha indicado que durante los trabajos se detectó un desgaste "fuera de lo normal" en el eje principal de la estación motriz, una pieza cuya sustitución considera obligada y que podría no estar disponible para el inicio de la campaña. También ha apuntado a la aparición de fisuras en la cimentación de una pilona.

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha solicitado a la Dirección General de Transportes, a través de su sección de transportes por cable, que incremente la vigilancia sobre la instalación y garantice que pueda operar en condiciones de seguridad.

El colectivo ha advertido de que una eventual indisponibilidad de la silla Brañillín supondría un "impacto definitivo" para la actividad de la estación, al afectar al área destinada a principiantes y, en consecuencia, al desarrollo de las semanas blancas, con posibles repercusiones económicas para el conjunto del valle.

Por otra parte, ha lamentado que tampoco hayan comenzado los trabajos previstos para el acortamiento del cable de la telecabina y el refuerzo de una pilona del telesquí del Tubo. La asociación ha añadido que el telesquí Fuente la Reina y la cinta superior de debutantes, ambos inoperativos durante la temporada pasada, tampoco habrían sido objeto de actuaciones durante el verano.

Finalmente, ha emplazado a la consejera a aclarar si la silla Brañillín estará operativa al inicio de la campaña 2026-2027 y si se pondrán en marcha todos los remontes de la estación, incluidos el telesquí Fuente la Reina, el telesquí del Tubo y la cinta de la cota superior, con las debidas garantías de seguridad.