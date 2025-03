La sede de la Oficina Económica de Asturias en Madrid se inaugurará entre mayo y junio

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid se inaugurará entre mayo y junio. Esa es la previsión con la que trabaja el director de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), David González, y de la que ha informado este miércoles en una comisión parlamentaria.

"Hemos seguido todo el procedimiento, se ha hecho el proyecto básico, se ha encargado la licitación y se ha adjudicado la obra. Y la semana que viene, como me gusta a mí decir, metemos pala, lo cual es una buena noticia, porque eso quiere decir que la obra de la sede de la oficina de Madrid, que será para todo el Gobierno de Asturias, estará en marcha", ha explicado.

González ha comparecido en el Parlamento asturiano para dar cuenta del Plan de Acción 2025 de Sekuens. El presupuesto se eleva a 73,8 millones, un 30% más que en 2024.

González ha destacado la atracción de nuevas inversiones productivas para Asturias como uno de los pilares fundamentales de la estrategia de Sekuens, así como la identificación de nuevas oportunidades, la realización de estudios de viabilidad en temáticas estratégicas, el apoyo a la implantación de industrias que tengan un relevante componente disruptivo o un fuerte impacto de futuro en la economía productiva.

Ha destacado González el sector de la industria de la defensa en el actual contexto y el potencial de Asturias. "Siento restarles importancia, pero las empresas no me preguntan sobre lo que dice esta comisión o no, afortunadamente, se preguntan por suelo, energía y personal", les ha dicho a los diputados presentes.

"Cuando van a esas tres cosas, pues aquí en el personal tenemos gente que fabrica y que tiene experiencia en la industria de la defensa como no se fabrica en Europa. Tenemos el suelo disponible ahora mismo con acceso a energía que es atractivo para las empresas de la industria de la defensa y tenemos, además, una cadena de suministro y una organización alrededor de la industria de la defensa que hace que esos inversores de la industria de la defensa y esas empresas quieran venir a Asturias, más allá de lo que después se pueda comentar en esta sala", ha añadido el responsable de Sekuens.