El seguimiento de la huelga médica en Asturias se sitúa en el 5,69%

Hospital San Agustín de Avilés - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha vuelto a explicar este miércoles que la huelga de médicos está generando cierto impacto en las listas de espera de la región, no tanto incrementando las mismas sino a no poder bajarlas en la medida que estaba previsto. Ha indicado que el seguimiento del paro en esta jornada es del 5,69% y ha insistido en que desde el Sespa ae trabaja para reprogramar las citas en el menor tiempo posible.

"Estamos consiguiendo, con los acuerdos que hemos hecho, que suponga un menor impacto, estamos consiguiendo que no haya un empeoramiento, pero tampoco estamos consiguiendo la mejora que teníamos previsto que tuviéramos", dijo.

Sobre el diálogo con los convocantes, ha indicado Saavedra que el Gobierno en todo momento se ha reunido, incluso antes de que se convirtieran en sindicato.

"Con los demás sindicatos, ya sabéis que mantenemos un diálogo permanente, y con ellos también. O sea, nosotros, yo los he recibido en la consejería, ya también como sindicato, y desde el Servicio de Salud, están manteniendo reuniones con ellos para hablar, no tanto para negociar porque es un sindicato todavía sin representación, pero sí para hablar con ellos, para tener un diálogo, y también para explicarles que los acuerdos que ya se han alcanzado yo creo que responden a lo que ellos plantean", dijo.

Ha vuelto a reiterar la consejera que esos acuerdos no se pueden plasmar de una manera inmediata porque no pueden hacer un cambio tan brusco en la organización sin tener los suficientes profesionales, y además porque en todo momento hay que hacerlo de una forma global para garantizar la asistencia sanitaria, que es lo que realmente les preocupa.