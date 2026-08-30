La segunda edición de MECA, el 6 de septiembre en Kuivi Almacenes (Oviedo)

Una de las imágenes de MECA - MECA/KUIVI

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

MECA afronta este domingo 6 de septiembre su segunda edición y se consolidad como un festival cultural en torno a la música electrónica, la creación asturiana y la cultura contemporánea. El proyecto, que nació el pasado año como un encuentro de DJs asturianos, plantea para 2026 ampliar su propuesta y conectar distintas expresiones culturales de la región. Será en Kuivi Almacenes, en Oviedo, a partir de las 13.00 horas.

Para esta segunda edición, MECA pretende dar un paso más y pasar de ser un encuentro centrado fundamentalmente en los DJs a convertirse en un festival cultural de carácter regional. La organización plantea vincular la cita al Día de Asturias y abrirla a nuevas disciplinas, formatos de divulgación, producto local, igualdad y proyectos solidarios, según información de los organizadores recogida por Europa Press.

La música electrónica seguirá siendo el eje principal, con una programación protagonizada por DJs asturianos de distintas generaciones. A esta base se sumará la presencia de creadores, artistas y proyectos surgidos en Asturias, con la intención de poner en valor el talento y la producción cultural de la región.

El festival incorpora además el asturiano como parte de su identidad y de su comunicación, junto a una visión de la cultura contemporánea que busca cruzar música, artes visuales, conversación y nuevos formatos. La organización sitúa también entre sus principios la accesibilidad, la igualdad, la convivencia y la conexión con iniciativas solidarias.

Con esta evolución, MECA aspira a convertirse en un punto de encuentro entre música, cultura y territorio, recuperando la memoria de la escena electrónica asturiana y conectándola con nuevas generaciones y con otras manifestaciones de la creación contemporánea.