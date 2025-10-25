La segunda jornada del Festival Mediu Güeyu llena Rozaes de actividades culturales durante todo el día

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rozaes vive este sábado la segunda jornada del XIV Festival Mediu Güeyu, que combina música, cine, exposiciones y talleres para acercar la cultura al medio rural.

Desde primera hora, los visitantes pueden recorrer la instalación de vídeo creada por María Arce y Tilo Martín, que propone un itinerario experimental por el pueblo mediante proyecciones de fotografías y grabaciones antiguas y actuales. En paralelo, se proyectan cortometrajes como Lapatza, All you need is Love, Huracán y Tumbas vecinas, que pueden verse en bucle en el hórreo desde el viernes.

La jornada matinal incluye el taller de Mazcaraos, impartido por la Asociación de Vecinos de Rozaes, donde los participantes aprenden la historia de esta tradición y elaboran máscaras y picornios. También se proyecta el documental Ainda Maruxa, de María Romero, y a la hora del vermú actúa el trovador gijonés Pablo Und Destruktion, quien acaba de publicar su sexto disco, Te quiere todo el mundo.

Por la tarde, la programación cinematográfica incluye el documental Historias del buen valle, de José Luis Guerín, recientemente galardonado con el Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián, con charla telemática del director tras la proyección. También se proyecta El Mohicano, thriller de Frédéric Farruci, que mantendrá un encuentro con el público después de la película.

La noche cerrará con un concierto de La Morgue, que fusiona Horror Punk, Psychobilly y Swing, seguido de la sesión de la DJ Flama Rosa, con estilos que van del drum and bass al techno, pasando por pop y cumbia.