Segunda jornada de huelga en la industria auxiliar asturiana, mientras las partes intentan acercar posturas en el Sasec

Una imagen de este martes de la huelga del sector auxiliar de la industria asturiana - CCOO DE INDUSTRIA

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la industria auxiliar asturiana vive este miércoles la segunda jornada de huelga convocada por las organizaciones CCOO de Industria de Asturias y UGT FICA Asturias. La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) y los sindicatos volverán a reunirse para intentar acercar posiciones en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

La reunión, programada para las 12.00 horas, no había empezado aún a las 13.21 horas. Fuentes sindicales han explicado a Europa Press en el Sasec que la parte empresarial se mantenía reunida y que estaban a la espera de que fuesen requeridos para comenzar el encuentro.

Tal y como ocurrió este martes, el seguimiento de la movilización está generando impacto en el tráfico y los piquetes siguen actuando. Se han registrado retenciones.

Los trabajadores insisten en sus reivindicaciones y reclaman un convenio que refleje la realidad económica del sector y los márgenes empresariales existentes. Está prevista otra jornada de huelga para este jueves. De hecho, los paros convocados son los martes, miércoles y jueves de las próximas semanas.

Desde Femetal emitieron este martes un comunicado en el que hicieron un llamamiento a la responsabilidad y se comprometieron a dialogar y negociar para alcanzar un acuerdo "equilibrado".