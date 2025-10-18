Segunda manifestación para exigir la supresión del peaje del Huerna

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la multitudinaria y unitaria manifestación de este viernes para exigir al Gobierno central la supresión del peaje del Huerna este sábado se ha llevado a cabo una segunda protesta. En este caso ha sido el movimiento ciudadano liderado por por el exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, responsable de la denuncia presentada en Bruselas que derivó en el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga del peaje, el que bajo una pancarta que rezaba 'Asturias entera rompe la barrera' el que ha exigido la supresión del peaje.

Se han concentrado en la sede de la Delegación de Gobierno y desde allí han marchado hasta la Junta General del Principado con una mini excavadora.

La convocatoria contó con el apoyo de los representantes de los transportistas por parte de Cesintra, UITA, y varias cooperativas de transportistas. También estaba presente la Unión de Consumidores de Asturias, así como la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Daniel Ripa ha apelado a la fuerza de la ciudadanía para seguir luchando contra el peaje y ha indicado que la manifestación unitaria de este viernes tenía un rol importante como es el mostrar esa unidad de los agentes políticos, sindicales y sociales, pero ha añadido que "la convocaban quien puso el peaje y quien no lo ha quitado estando en el gobierno".

"Yo creo que cuando los partidos tengan la tentación de no seguir adelante hasta el final para suprimir el peaje, como hemos visto en Asturias durante 25 años, tiene que haber una fuerza ciudadana que diga vamos hasta allá. Precisamente porque no les hicimos caso, y yo no les hice caso en 2021, y presenté esta denuncia en Europa cuando decían que era imposible, hoy estamos muy cerca de que se suprima", dijo Ripa.