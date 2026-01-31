Seis empresas optan al nuevo contrato para el mantenimiento y limpieza de zonas verdes presupuestado en 4,4 mil

OVIEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis empresas concurren al contrato de prestación servicios de mantenimiento, conservación y limpieza de zonas verdes de los próximos dos años (2026-2028) cuyo importe de licitación es de 4.390.068,65 euro (IVA incluido).

El contrato vigente concluye el 28 de febrero de 2026. Se trata de las empresas: Eulen, Gruporaga, Lacera Servicios y Mantenimiento, Proinlec Norte -Aquaterra Servicios Infraestructuras, Urbaser y Valoriza Servicios Medioambientales-Ascan Servicios Urbanos.

La Mesa de Contratación ha dado luz verde a la parte administrativa tras comprobar la documentación y ha dado traslado a las ofertas técnicas al Centro Gestor, a efectos de su valoración. Se incluyen este contrato las zonas verdes, arbolado y jardineras, áreas de juegos infantiles y espacios caninos, así como otros terrenos municipales y zonas calificados de equipamiento, (EL y ZV en el PGO de Avilés).

El Ayuntamiento requiere también un servicio especial de mantenimiento y limpieza de los parques que sean utilizados como escenario de actividades aprobadas por el consistorio, como pueden ser Carbayedo durante el Antroxu y San Roque, Cabruñana y Las Meanas - Exposición durante El Bollo y lunes de Pascua, etc.

Además, se prestará especial atención también al cuidado de la fauna en aquellas zonas verdes en las que existan animales introducidos (peces, patos, ocas, cisnes y otros que pudiese decidir el ayuntamiento), cajas nido, comederos o cualquier otro elemento o soporte de las campañas de educación medioambiental.

El objetivo del Ayuntamiento de Avilés es mejorar la prestación del servicio. Por eso, se ha dividido este contrato en diferentes programas que den respuesta a los requisitos principales. Entre ellos se encuentra el programa de riegos, abonados, enmiendas, entrecados y escardas, que buscan adecuar el mantenimiento a los diferentes tipos de plantas y formaciones vegetales del Ayuntamiento y eliminar las malas hierbas. minimizando el uso de herbicidas.

También se incluye en el alcance del contrato el programa de mantenimiento y poda de arbolado y palmeras, así como recorte de setos y topiarios, que pretende potenciar el nivel estético de cada especie, respetando su forma natural y utilizando las herramientas más adecuadas para cada especie y formación vegetal.