Sekuens cuenta este año con un presupuesto de 65,9 millones

David González y Borja Sánchez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sekuens, cuenta este año 2026 con un presupuesto que asciende a 65,9 millones de euros, la mitad orientado a la promoción del nuevo conocimiento, transferencia e innovación empresarial.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo y presidente de la agencia, Borja Sánchez, y el director de Sekuens, David González, han comparecido en una comisión en la Junta General del Principado de Asturias para presentar el Plan de Acción del organismo para 2026.

En el periodo 2023-2025, el organismo adscrito a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha aportado, en concepto de ayudas y subvenciones, 110 millones de euros al desarrollo de más de 1.700 proyectos e iniciativas que han movilizado inversiones cercanas a los 400 millones, según ha explicado Sánchez.

Los datos presentados por el consejero son provisionales y no incluyen los resultados de las convocatorias de 2025 de proyectos acogidos a la LIR (Ley de Incentivos Económicos Regionales) y la de grandes y pequeños proyectos de inversión en municipios en transición, que están pendientes de resolverse.

Sekuens es el principal instrumento regional de apoyo a la promoción económica y empresarial a través de convocatorias de ayudas financiadas por fondos autonómicos y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo de Transición Justa (FTJ) y la Administración General del Estado (AGE).

Sánchez ha valorado los resultados de la agencia, a la que ha definido como un organismo tractor de la actividad productiva y de la economía del conocimiento. Ha resaltado, en este sentido, que por cada euro de ayuda pública se han movilizado casi dos euros de inversión privada, lo que ha permitido la creación de cerca de 900 empleos de trabajo y atender las necesidades de más de 800 empresas y entidades de la región.

Entre los hitos logrados por Sekuens el consejero ha ponderado la publicación de un calendario anual de convocatorias de ayudas y programas para facilitar que empresas y centros de investigación dispongan con antelación de todas las acciones previstas y planifiquen sus proyectos con mayor eficacia. Este calendario contempla para este año 24 programas agrupados en 22 convocatorias y una financiación de 42,7 millones de euros.

Para este año, la Agencia Sekuens cuenta con un presupuesto de 65,9 millones. Las acciones dirigidas al crecimiento, inversión y atracción empresarial movilizarán de 29,78 millones y las actuaciones encaminadas a la promoción de nuevo conocimiento, transferencia e innovación empresarial, más de 28,9.

Sekuens, asimismo, prevé continuar el desarrollo de infraestructuras innovadoras como la incubadora de alta tecnología en Ciencias de la Vida (Oviedo), el polo de innovación de Carrio (Laviana) o el polo dedicado al almacenamiento, valorización y ciberseguridad del dato en el pozo San Jorge (Aller), entre otras actuaciones singulares o emblemáticas. Estas iniciativas contemplan inversiones por valor de 8,9 millones de euros.